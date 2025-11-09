שמחה ולאה גולדין לאחר השבת בנם: "הניצחון הוא החזרת החטופים"

הוריו של סגן הדר גולדין ז"ל, לאה ושמחה גולדין, מסרו הערב (ראשון) הצהרה לתקשורת מביתם בכפר סבא - זאת שעות לאחר השבת בנם לישראל אחרי 11 שנים בשבי החמאס.

אביו של סגן הדר גולדין, שמחה גולדין, אמר בהצהרה כי "הבאנו את סגן הדר גולדין הבן שלנו, לוחם, לקבר ישראל. וזה בזכות הלוחמים שלחמו להביא לוחמים משדה הקרב. צה"ל הביא את הדר חזרה לארצו - לא אף אחד אחר".

"אנחנו לוקחים את הערכים האלה - שלא מפקירים חיילים בשדה הקרב, כי אלו ערכים, ולא מתפשרים על ערכים. מה שהמלחמה הזאת הוכיחה זה שאם נלחמים על לוחמים, מצליחים. הניצחון הוא השבת החטופים והשבת הלוחמים לישראל. הלוחמים הם הגיבורים", הוסיף.

אמו של סגן הדר גולדין, לאה גולדין אמרה: "לפני 11 שנים עמדנו פה בחודש אוגוסט אחרי שחטפו לנו את הדר וצעקנו שאסור לעזוב את עזה מבלי להשיב את הדר. היה לנו מובן מאליו שמדינת ישראל לא תשאיר חיילים מאחור".

"הדבר הראשון הוא רעות, הדבר השני הוא הבאה לקבר ישראל, והשלישי הוא כבוד האדם - אלו הערכים שנלחמנו עליהם", הוסיפה. עוד ציינה לאה כי "לצערי עברנו הרבה אכזבות, האכזבה הכי גדולה הייתה בקורונה שהיה אפשר להחזיר אותם תמורת חיסונים, ומקבלי ההחלטות לא עשו את זה. אסור לנו לוותר על מי שאנחנו, ואנחנו ננצח, בזכות הערכים".

לסיום, אמרה כי "אם השבעה באוקטובר לא הפך להיות הזעקה לכל אחד במדינת ישראל, הגיע הזמן שתסתכלו עלינו ונסביר לכם שזה חשוב, ושזה חובה להילחם על הילדים שלנו. תודה שהלכתם איתנו כל הדרך".