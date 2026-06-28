פרסום ראשון: תוכנית הענק של המפכ"ל למאבק בפשיעה במגזר הערבי עומדת להיגנז

מפכ"ל המשטרה דני לוי יזם בתחילת הקדנציה שלו תוכנית אסטרטגית למאבק בפשיעה הגואה בחברה הערבית. התוכנית, שמרכזה הקמת יחידת עילית ייעודית, מעין "להב 433 למגזר הערבי", נועדה לנהל מלחמת חורמה בארגוני הפשע. אולם, ל-i24NEWS נודע היום (ראשון) לראשונה כי בימים האחרונים המעורבים בפרטים מבינים שהתוכנית הגרנדיוזית הזו עומדת להיגנז לחלוטין.

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הסיבה המרכזית לירידת התוכנית היא פיזור הכנסת הצפוי והיציאה למערכת בחירות, הממשלה תתקשה מאוד לאשר את תקציב העתק הנדרש ליישום תוכנית המפכ"ל. מעבר לכך, מנכ"לית משרד ראש הממשלה בלמה כבר לפני שבועיים את קידומה של החלטת הממשלה בנושא.

ממשטרת ישראל נמסר: "בניגוד מוחלט לנטען, לא זו בלבד שהתכנית לא נבלמה, אלא שהיא ממשיכה להיות מקודמת, בין היתר במעורבות אקטיבית של המפכ"ל, אשר עם כניסתו לתפקיד, הציב את הטיפול בפשיעה בחברה הערבית כיעד מרכזי. בתוך כך, בימים אלה, בהנחיית ראש הממשלה וצוותו ויחד עם כלל הגורמים המקצועיים במשרדים הרלוונטיים, מתנהל הליך ממצה במטרה להשלים את הסיכומים הנדרשים ולאפשר את יישומה של התכנית הקריטית".

ההבנה כי תוכנית הדגל של המשטרה עומדת להיגנז מגיעה על רקע אחד מימי הלחימה הפלילית הקשים ביותר שנראו לאחרונה, כאשר בתוך פחות מ-12 שעות נרשמו חמישה מקרי רצח מזעזעים ברחבי הארץ.

שרשרת אירועי הדמים נפתחה בשעות הבוקר בקלנסווה, שם נורו למוות שני גברים כבני 40, ככל הנראה על רקע סכסוך משפחות. שוטרי מרחב שרון ותחנת טייבה, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, פתחו במצוד אחר החשודים שנמלטו מהזירה.

זמן קצר לאחר מכן, גבר נהרג בפיצוץ רכב קטלני ברחוב סהרון ביפו, אירוע פלילי שבו נפצע באורח קל גם בנו בן ה-6 שפונה לבית החולים וולפסון. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, קיים הערכת מצב מיוחדת בזירה והטיל את החקירה על ימ"ר תל אביב. כארבע שעות בלבד לאחר החיסול ביפו, נרשם פיצוץ רכב נוסף באזור חולון, שבו נהרג גבר כבן 30.

במקביל לחקירות המטענים, גבר בן 19 בשם בכר נסיראת נרצח באירוע ירי בטייבה, וצעיר נוסף כבן 20 נפצע באורח קשה. הירי התרחש מיד לאחר שכל בני המשפחה שבו מחתונה, ומבדיקה עולה כי מדובר בסכסוך קרקעות משפחתי ישן שחזר להבערה. למשטרה יש כיוון חקירה מוגדר לגבי החשוד ברצח, שנמצא כעת בבריחה.