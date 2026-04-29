השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התריע היום (רביעי) מפני סכנה בטיחותית חמורה במתווה שאושר לקראת הילולת ל"ג בעומר במירון, ואף הזהיר כי מדובר בצעידה לעבר אסון נוסף.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במהלך סיור הערכות שקיים בהר מירון, הביע בן גביר הסתייגות מהמתווה הנוכחי, שלפיו יאושרו שלושה מתחמים בלבד - בכל אחד עד 1,500 משתתפים, שיתחלפו מדי שעתיים. לדבריו, יש לבחון מחדש את ההנחיות ולהבטיח מענה בטיחותי מלא לכלל המשתתפים.

i24NEWS

בדיון שנערך בנושא הועלתה אפשרות לפתיחת שני מתחמים נוספים ולהרחבת המתווה, אך לצד זאת עלו גם חששות כבדים, בין היתר, תרחיש שבו אלפי משתתפים יידרשו להתפנות למרחבים מוגנים, שאינם מותאמים לקליטת כלל הקהל. במהלך הסיור עצמו אף נשמעה אזעקה באזור, מה שהמחיש את הרגישות הביטחונית.

בן גביר דרש כי פיקוד העורף יאשר מתווה ברור ומחמיר יותר, ואמר: "אני דורש שפיקוד העורף יאשר מתווה אמיתי שיבטיח את ביטחון המשתתפים. כל עוד זה לא קורה - לא נוכל לאשר את ההילולה. לא ניקח סיכון על חיי אחינו החרדים".

עוד הוסיף השר באזהרה חריפה: "אנו דוהרים בעיניים פקוחות לאסון הבא. דם החרדים אינו הפקר. אני מרים דגל אדום".