התביעה שהגישו היום (ראשון) העיתונאית לוסי אהריש והשחקן צחי הלוי נגד פעיל הימין רמי בן יהודה אינה הראשונה מסוגה. בן יהודה, המזוהה עם הליכוד, מצוי מזה שנים במרכז תביעות, עימותים אלימים והליכים פליליים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

סעיף 27א'

בן יהודה הורשע בתקיפת ערבי נכה בהפגנת ימין, לאחר שדחף אותו עם מגפון וגרם לו לחבלה בקרסול. בספטמבר 2023 הוא תועד מכה באגרוף את אל"מ במיל' רמי מתן, כשהועסק בשכר בקמפיין הליכוד. המפלגה השעתה אותו אז, ומסרה כי היא "לא מקבלת שום אלימות מצד אנשינו". כמו כן תועד מתעמת באלימות עם הח"כ לשעבר בני בגין ועם פעילים נוספים במחאה נגד הרפורמה המשפטית.

בפברואר 2024, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, תיעד בן יהודה את עצמו בשטח רצועת עזה, כשהוא לבוש מדים, עם קסדה, אפוד וחמוש בנשק, וטען כי הגיע במסגרת עמותת "סיירת למען החייל" כדי "לעשות על האש ללוחמים". בצה"ל הבהירו כי "מדובר באדם שאינו איש מילואים שנכנס לעזה ללא האישורים המתאימים ובניגוד לפקודות", והוסיפו כי האירוע מתוחקר. גורם בליכוד טען שזו לא הייתה הפעם הראשונה שנכנס לרצועה במסגרת פעילות העמותה.

בן יהודה גם נחקר בלהב 433 בחשד לפגיעה בפרטיות כשפרסם את כתובתה של הדס קליין, עדת התביעה במשפט נתניהו, אך התיק נסגר. בנוסף, הוגש נגדו כתב אישום שבוטל בבית המשפט, על איומים נגד הפרקליטה ליאת בן ארי.

אהריש והלוי אינם הראשונים שתובעים את רמי בן יהודה: הוא נתבע בעבר בסך 300 אלף ש"ח על ידי אהוד ברק, אותו בן יהודה כינה "מחבל" ו"פדופיל" - תביעה שהסתיימה בהתנצלות ובהבהרה מצדו. גם עורך הדין אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון, תבע אותו ב-163 אלף ש"ח, עקב תקיפה מילולית במסדרונות בית המשפט העליון.

אך בנוסף לכל אלו, בן יהודה גם תבע: פעיל המחאה משה רדמן נתבע על ידו בדיבה, ובן יהודה ניצח בפסק הדין בהיעדר הגנה בסך 150 אלף שקל. כמו כן, ב-2021 הוא הגיש תביעה בסכום של 288 אלף ש"ח נגד סגן השר דאז אביר קארה, לאחר שקארה כינה אותו "עבריין" בסדרת ראיונות תקשורתיים.

הרקע לכך הוא השתתפותו של בן יהודה בהפגנה ליד הבית של קארה, שם אביו של הח"כ דאז יצא ואמר לו: "תיזהר, אני חמוש, אני אירה בך." בן יהודה טען בכתב התביעה כי קארה ניצל את מנגנון הדוברות שלו כדי להכתים את שמו ולחלץ את אביו מהמצוקה התקשורתית, וכי אין לו עבר פלילי.

כזכור, אהריש והלוי הגישו היום תביעה על סך 2.6 מליון ש"ח בשל "מסע גזעני, אלים ונלוז של הסתה, הטלת מורא והטרדה". בין היתר פרסם בן יהודה תמונה ערוכה של אהריש על רקע דגל איראן וכינה אותה "מחבלת", ואת הלוי כינה "בוגד" שמכר את "נשמתו לפלסטין". ב-21 בפברואר 2026 הוא ומלוויו הסיגו גבול ועלו לדירת בני הזוג, בזמן שבנם הקטין היה בבית. בעקבות האירוע עוכב בן יהודה לחקירה והוצא נגדו צו הרחקה.