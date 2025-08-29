"הים שוטף ממני את החוויות": יאכטה של גיבורים - הלוחמים שיוצאים להפלגות מרגשות בלב ים
חזי דיין מהרצליה הפך את היאכטה הפרטית שלו למיזם התנדבותי • אלפי לוחמים כבר חוו חוויות מרגיעות על הספינה - לאחר ימי הלחימה הקשים • "כולם מגיעים עם חוויה של תגובת קרב"
1 דקות קריאה
חזי דיין, אב לשני לוחמים ובעל יאכטה פרטית בהרצליה, לא ידע בתחילת המלחמה מה לעשות עם היאכטה, שעמדה שבועות ארוכים בנמל ללא שימוש.
בסופו של דבר החליט לגייס את היאכטה למיזם מרגש והוציא לוחמים להפלגות בלב ים, בהתנדבות מלאה. המיזם הפך במהרה לאירוע מיוחד עבור הלוחמים - עד כה השתתפו בו אלפים שחוו מסעות שיט מרגיעים ומלאי חוויה.
כתבנו רועי כץ הצטרף לאחת ההפלגות וחזר מהופנט מהאווירה, מהנופים ומהתחושה של חופש ושל מרחב בלב ים.
