"הים שוטף ממני את החוויות": יאכטה של גיבורים - הלוחמים שיוצאים להפלגות מרגשות בלב ים

חזי דיין מהרצליה הפך את היאכטה הפרטית שלו למיזם התנדבותי • אלפי לוחמים כבר חוו חוויות מרגיעות על הספינה - לאחר ימי הלחימה הקשים • "כולם מגיעים עם חוויה של תגובת קרב"