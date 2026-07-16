המשטרה חוקרת: עצמות אדם אותרו באזור יער ליפתא שבירושלים

אזרח דיווח למשטרה על מציאת מה שנחשד כעצמות אדם באחת המערות באזור יער ליפתא שבירושלים • שוטרים וחוקרי מז"פ הגיעו למקום וסגרו את הזירה • נפתחה חקירה לבירור הנסיבות

שלומי הלר
שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
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זירת האירוע בו נמצאו עצמות אדם באזור יער ליפתא שבירושלים, היום
זירת האירוע בו נמצאו עצמות אדם באזור יער ליפתא שבירושלים, היוםלפי סעיף 27 א'

אזרח דיווח היום (חמישי) למשטרה על מציאת מה שנחשד כעצמות אדם באחת המערות באזור יער ליפתא שבירושלים.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת לב הבירה וחוקרי מז"פ הגיעו במהירות אל הזירה, סגרו את המקום ופתחו בחקירה ראשונית לבירור נסיבות המקרה".

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