המשטרה חוקרת: עצמות אדם אותרו באזור יער ליפתא שבירושלים
אזרח דיווח למשטרה על מציאת מה שנחשד כעצמות אדם באחת המערות באזור יער ליפתא שבירושלים • שוטרים וחוקרי מז"פ הגיעו למקום וסגרו את הזירה • נפתחה חקירה לבירור הנסיבות
שלומי הלרכתב ירושלים ושטחים
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אזרח דיווח היום (חמישי) למשטרה על מציאת מה שנחשד כעצמות אדם באחת המערות באזור יער ליפתא שבירושלים.
מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת לב הבירה וחוקרי מז"פ הגיעו במהירות אל הזירה, סגרו את המקום ופתחו בחקירה ראשונית לבירור נסיבות המקרה".
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