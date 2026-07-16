המשטרה חוקרת: עצמות אדם אותרו באזור יער ליפתא שבירושלים

אזרח דיווח למשטרה על מציאת מה שנחשד כעצמות אדם באחת המערות באזור יער ליפתא שבירושלים • שוטרים וחוקרי מז"פ הגיעו למקום וסגרו את הזירה • נפתחה חקירה לבירור הנסיבות

שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■