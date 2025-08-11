הגידול בבקשת האזרחות של הדרוזים בגולן | פרסום ראשון

מומלצים -

חודש שיא בבקשות האזרחות בעקבות הטבח בהר הדרוזים בסוריה. כמעט חודש חלף מאז החלו לצאת התמונות הנוראיות מסווידא ומגמת בקשות האיחוד של הדרוזים בגולן נמשכת. כתבנו יונתן רוה הביא הערב (שני) את הנתונים המלאים. כך, רק בחודש יולי האחרון, הוגשו מספר שיא של בקשות אזרחות - 561. בין ינואר ליולי הוגשו 1,611, זאת לעומת 572 בקשות בשנת 2024, שהייתה שנת שיא בפני עצמה. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד