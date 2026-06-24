המבקר תוקף: "יש לי דו"חות על 7 באוקטובר שאני לא יכול לפרסם, מי מפחד מהאמת?"

המבקר נגד בג"ץ: מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, מתח ביקורת קשה היום (רביעי) על החלטת בג"ץ להקפיא את פרסום הדו"חות שעוסקים בחקר אירועי שבעה באוקטובר. "מי מפחד מהאמת ומקבלת אחריות?, תהה.

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הדברים נאמרו בשיחה בוועידת השלטון המקומי, "מוני אקספו", בתל אביב. על דו"ח הנובה שבג"ץ אוסר לפרסם אמר המבקר: "מדובר בדו"ח מהדהד, חמור וחשוב ביותר לשם הפקת לקחים. הציבור, ובפרט ההורים שילדיהם נרצחו, זכאים לקבל תשובות".

אנגלמן תקף: "יש לנו שמונה דו"חות שבהתאם להחלטת בג"ץ מוקפאים לעת הזו. ארבעה מהם הם טיוטות שנשלחו כבר ביולי בשנה הקודמת, וארבעה עוסקים בסוגיות ליבת הכשל. אני רק רוצה להגיד שבין הדו"חות שכרגע מוקפאים, נמצא הדו"ח על רישוי המסיבה ברעים ואבטחתה, מסיבה שנרצחו בה קרוב ל-400 איש, ואחרים נאנסו ונחטפו. אני חושב שהציבור זכאי לקבל תשובות.

"כשאתה רואה את העותרים ואת המשיבים בבג"ץ הזה - שהם הסנגוריה הצבאית, התנועה לאיכות השלטון ורמטכ"לים לשעבר - אני שואל: מדוע מפחדים מביקורת? אני חושב שהאמת צריכה לצאת לאור ואזרחי ישראל זכאים לקבל תשובות, וזה לא עומד בסתירה לוועדת חקירה כזו או אחרת", המשיך.

המבקר הבהיר: "אנחנו בוחנים בדו"חות שלנו את כלל הדרגים: דרג מדיני, דרג צבאי ודרג אזרחי וגם מטילים אחריות. האם תהיה אחריות אישית? התשובה זהה לזו שאמרתי כשיצאנו לדרך עם ביקורות המלחמה: בביקורות האלה נטיל אחריות אישית על הגורמים האחראים לכשלים משמעותיים".

לבסוף חשף אנגלמן כי חלק מהעותרים אמרו לו: "בוא תשמיט את פרק האחריות, ותפרסם את הדו"חות", והוא סירב. "אני מחויב לאזרחי ישראל, ואסור שבציבוריות הישראלית המילה 'אחריות' תיעלם מהשיח", ציין. "אני חושב שהמילה 'אחריות' היא לא מילה גסה, ואנחנו חייבים להציג את פרק האחריות. כשאנחנו עושים ביקורת על רמטכ"ל לשעבר, על ראש שב"כ לשעבר או על ראש ממשלה, אנחנו עושים את זה בהרבה כבוד. הם אנשים שמסרו את חייהם למען ביטחון ישראל, ועדיין - הביקורת צריכה להישמע", מסר.

בסיכום הדברים אמר אנגלמן: "אני חושב שחלק מהבעיה הגדולה שלנו בשבעה באוקטובר הייתה שלא הקשיבו לאחרים. לא הקשיבו לתצפיתניות שאמרו לראש אמ"ן: "אתה לא מבין, אתה לא קורא את התמונה. תראה, אם יש לך אלפי מחבלי חמאס שמתאמנים, הם לא מתאמנים בשביל מצעד יום העצמאות. הם מתאמנים כדי לחדור". לכן, ביקורת חייבת להישמע. אנחנו עוד מעט שלוש אחרי, האם לא ראוי שהציבור יקבל תשובות?".