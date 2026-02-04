במקביל ליום הגיוס: חרדים מפגינים ברחבי המדינה, כבישים נחסמו

החל משעות הבוקר היום (רביעי) מתקיימת הפגנה חרדית בלתי חוקית סמוך ללשכת גיוס צה"ל ברחוב יעקב דורי בקרית אונו, במסגרת מחאה נגד יום גיוס נוסף לצעירים חרדים. המפגינים, חלקם קיצוניים, ניסו לחסום את תנועת הרכבים על הכביש ואף שכבו עליו באופן פרובוקטיבי, תוך סיכון הבטיחות בדרכים.

דוברות המשטרה

שוטרי משטרת ישראל שהגיעו למקום פעלו בכוחות מתוגברים, חילצו את הרכבים החוסמים ועצרו מפר סדר אחד. בנוסף לפעולות האכיפה, הכוחות מנווטים את התנועה ומבטיחים את הגעתם של המתגייסים ללשכת הגיוס תוך שמירה על הסדר הציבורי.

במקביל לקרית אונו, עשרות מפגינים חרדים קיצוניים התכנסו בירושלים מול גבעת התחמושת ולשכת גיוס ברחוב רש"י. שם, לפי שעה, לא דווחו אירועים חריגים, אך כוחות גדולים של המשטרה פרוסים בסביבה למען מניעת הפרות סדר.

המשטרה מדגישה כי היא לא תתיר חסימת דרכים או פגיעה בתנועה והזהירה כי כל ניסיון לחסום או לסכן את הציבור יטופל ביד קשה, כולל מעצרים נוספים.