סצינה מחתרתית: איך הפכה הספריה הלאומית למוקד משיכה לצעירים?

תור ארוך משתרך מדי בוקר בתקופה האחרונה בכניסה לאולם הקריאה בספריה הלאומית בירושלים. הצימאון לשקט, למרחב מנותק מההוויה הלא שגרתית בימים אלו, מושך לכאן מדי יום מאות מבקרים, צעירים לצד מבוגרים, שמחפשים מקום לשבת, ללמוד, לעיין, ולהעמיק.

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עם 600 מקומות ישיבה, באולם הקריאה המרכזי ובחלל מיוחד אינטימי לחוקרים, ערוכים בספרייה הלאומית לתקופת המבחנים האקדמית ומקבלים במאור פנים גם את אלה שאינם מתכננים לעיין בספרים.

בפוסט זועם ברשת X כתב צייצן המכונה הגורו: "הספרייה מפוצצת בצעירים, שלא מעניין אותם ספרים, הם פשוט מחפשים מקום שקט ועובדים שעות. אין לזה שום הצדקה. הספרייה נועדה לספרים, היא לא נועדה לספק מקום ישיבה חינמי לצעירים. השערורייה הזו חייבת להיפסק".

בבטן האדמה ארבעה וחצי מיליון ספרים משונעים ומונגשים מדי יום לקהל הקוראים על ידי העובדים המסורים, ולא רק על ידם - למרות ההפסד הצורב הלילה, רובוט שינוע הספרים המסור, המכונה בידי עובדי הספריה ״מסי״, התחיל יום עבודה נוסף בדרך לעוד קוראים מרוצים.