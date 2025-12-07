נת"ע מציעה: 20 מיליון ש' על כל הקדמה בפתיחת הקו הסגול

נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) הציעה הבוקר (ראשון) פרס של 20 מיליון שקל לזכיין הקו הסגול על כל הקדמה של חודש בלוח הזמנים המתוכנן.

על פי לוח הזמנים העדכני ולאחר לא מעט עיכובים - מועד הפתיחה המתוכנן הינו יוני 2028. עם זאת, בנת"ע מעריכים כי ההיתכנות להקדמת הפתיחה של הקו נמוכה.

משרד מבקר המדינה

המשנה למנכ"ל נת"ע, דן ארי, התייחס לעיכוב בפתיחת הקו, שאמור היה להיפתח בעוד כשנה: "מלחמת חרבות ברזל גרמה לכך שיותר מ-90% ממנהלי המקטעים היו מגויסים". הוא עוד טען כי היה מחסור בכוח אדם: "העובדים הזרים עזבו, ספקים זרים הפסיקו עבודה איתנו, אנדרלמוסיה מטורפת. למשל, ספקי הקרונות - חברה ספרדית - שהערימו קשיים בתקופת המלחמה".

הארכת הקו הסגול לגבעת שמואל וההתייקרות של כוח האדם בעבודות הרכבת הקלה ייקרו את הפרויקט ב-500 מיליון שקל, כך לפי המשנה למנכ"ל. חלק גדול מההתייקרות נובע מעזיבת העובדים הפלסטינים, ודרישות גבוהות פי שלושה מצד עובדים זרים - כולל ספקים אירופאים שעובדים על הקו הסגול בישראל.