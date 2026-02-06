מלתעות הכריש: יועץ הסתרים של נתניהו דובי פרנסס בראיון

את היזם ואיש ההשקעות דובי פרנסס מרביתנו מכירים מהופעתו בתוכנית הריאליטי "הכרישים" – הדמות המושחזת שלא פעם מעוררת סערה בדעתנותה. אלא שבמהלך מחאות הרפורמה המשפטית, פרנסס בחר לקפוץ אל תוך האש הפוליטית ולא היסס לצאת נגד חבריו לקהילה העסקית ולענף ההייטק. בראיון מיוחד לנוה דרומי ב-i24NEWS, הוא מדבר לראשונה בלי פילטרים על המחיר האישי והמקצועי ששילם על היציאה נגד הקונצנזוס בברנז'ה הכלכלית ועל הבחירה שלו להשמיע קול אחר.

במהלך הראיון, פרנסס מטיח ביקורת חסרת תקדים בשותפתו לשעבר, מנכ"לית פאפיה גלובל עינת גז, וביזמים נוספים שהובילו את המהלך להוצאת כספים מישראל. הוא מאשים את מובילי המחאה בניסיון מכוון להקריס את המערכת הבנקאית ואת הכלכלה הישראלית, פעולות שלטענתו נבעו "רק בגלל שנאה לימין".

במקביל לביקורת על הקולגות, פרנסס התייחס לקשר ההדוק שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, עבורו הוא משמש כיועץ סתרים לענייני בינה מלאכותית (AI), ומסביר מדוע בחר לרתום את מומחיותו לטובת הממשלה למרות הביקורת הציבורית.

בזירה הפוליטית, לפרנסס יש תחזית קודרת עבור מי שמסומן כיריב מרכזי של נתניהו – נפתלי בנט. לדבריו, ראש הממשלה לשעבר "לא מסוגל לשרוד ולהביא מספיק מנדטים" כדי להנהיג שוב. כשהוא נשאל על הביטחון העצמי הרב והיכולת לעמוד מול מתקפות כה רבות, הוא מספק תשובה מפתיעה ומצהיר כי הוא משוכנע ש"אלוהים שומר עליו".