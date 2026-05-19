ממלכת התנים: חיות הבר כובשות את ערי המרכז

בלב המטרופולין הסוער, לאורך גדות הירקון, התפתח לאורך השנים סוד שמור של להקות תנים שחיו בין הביצות והשיחים. אלא שהזמנים השתנו, האוכלוסייה גדלה בצורה ניכרת, והתנים החלו לבסס את מעמדם ולהתפשט גם אל השכונות הפנימיות של ערי גוש דן. תושבים באזור מספרים כי החיות הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף העירוני, וכי תקופת הקורונה והסגרים העניקה להן ביטחון רב לחצות כבישים, להסתובב בחופשיות בקרבת בני אדם ולייצר שבילים ומאורות קבועים אל לב העיר.

לצד הניסיונות של התושבים להתרגל לדו-קיום וליללות הליליות, המגמה של אובדן הפחד בקרב התנים מייצרת סכנה ממשית בשטח. טל שאולי, תושבת רמת גן, שיתפה בחוויה הקשה שעברה כשהותקפה במפתיע: "הלכתי בשביל ופתאום הרגשתי צביטה סופר חזקה ברגל. הסתובבתי וראיתי פרצוף של תן. הייתי בשוק. פתאום הבנתי שיש כאן בעיה אמיתית, שהם עלולים לתקוף, לחלות בכלבת וזה ממש מסוכן". המקרה הזה ניפץ עבור רבים את אשליית חיית הבר ה"חמודה" והציף את הצורך בניהול ובטיפול מיידי במפגש שבין הטבע לאדם.

מומחים מדגישים כי שורש הבעיה נעוץ לרוב בהתנהגות האנושית, ובעיקר בפחים פתוחים ובתופעה המתרחבת של האכלת חיות בר על ידי תושבים. יעל זילברשטיין ברזידה, מנהלת יחידת הטבע העירוני, החברה להגנת הטבע, הסבירה כי ההאכלה גורמת לנזק עצום בכך שהיא מושכת עוד להקות ומבטלת את הפחד הטבעי של התנים מהאדם, דבר שמוביל בהכרח למפגשים שליליים. התושבים והמומחים מסכימים כי הפתרון אינו טמון בירי בתנים, אלא בחסימת הגישה למזון זמין וביצירת גבולות ברורים, כדי שניתן יהיה להחזיר את הביטחון לפארק ולשוב לחלוק את המרחב העירוני בשלום.