ינשוף בלב ים: הסוף לחגיגות השייט המשתכר - השיטור הימי בכנרת מעלה הילוך

הכנרת כבר מלאה במתרחצים, גולשים ומשיטי סירות שונות, והקיץ הזה מביא איתו גם שינוי משמעותי. ביחידת השיטור הימי נערכים כבר עכשיו עם סיורים מוגברים, בדיקות פתע ואמצעי אכיפה חדשים, הכל במטרה להרחיק מהמים משיטים המסכנים את עצמם ואת הסובבים אותם.

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במהלך הסיור פגשנו לא מעט כלי שיט סירות מנוע, אופנועי ים וגם סירות להשכרה. במשטרה מסבירים שבניגוד למה שרבים חושבים, גם בים ובאגמים צריכת אלכוהול מוגזמת תוך כדי שייט עלולה להפוך במהירות לאסון. רגע של חוסר ריכוז או שיקול דעת לקוי - ואתם עלולים להיקלע לתאונה.

החוק החדש שאושר מעניק לשוטרים סמכויות רחבות יותר לאכוף עבירות של שייט תחת השפעה. במקרים שבהם עולה חשד לשכרות, המשיט נדרש לבצע בדיקת ינשוף, ממש כמו על היבשה. ובמידת הצורך ניתן להפסיק את ההפלגה, לעכב את המשיט ואף לפתוח בהליך פלילי.

המטרה היא לא לחלק דוחות ולגבות קנסות אלא למנוע את התאונה הבאה. בעיצומה של עונת הרחצה, כשעשרות אלפי ישראלים צפויים לפקוד את הכנרת בכל סוף שבוע, במשטרה מקווים שהנוכחות המוגברת והאכיפה החדשה יעבירו מסר ברור. מי שבוחר לעלות על כלי שיט אחרי ששתה אלכוהול, מסכן לא רק את עצמו - אלא גם משפחות שלמות שמבלות לצידו על המים.