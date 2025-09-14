גרסת החשוד בדריסת סבתו של איסקוב: "בלמתי ישר כשהבחנתי בה"

מומלצים -

דקות לפני תחילת משדר הגמר של תוכנית הריאלטי "האח הגדול", סבתו של המתמודד ארז איסקוב נהרגה בתאונת דרכים. בית המשפט האריך בהסכמה את מעצרו של הנהג הפוגע עד שלישי הקרוב - כך דיווחו הערב (ראשון) כתבנו אוריה קשת ולי עייש. על שמו של החשוד הוצא צו איסור פרסום.

הנהג הפוגע, צעיר כבן 19 תושב פרדס חנה, נעצר במקום, כשבמשטרה חושדים כי נהג תחת השפעת סמים. בחקירה הראשונית עלה כי סבתו של איסקוב חצתה על פי חוק במעצר חצייה. בחקירתו מספר הנהג הפוגע כי "יש שם בעיה של שדה ראייה, נסעתי ולא ראיתי אותה. כשהבחנתי בלמתי ישר ופגעתי בה - לא השארתי אותה לבד".

האירוע התרחש סמוך לשעה תשע בערב באור עקיבא, שירה צ'רקסוב בת ה-60, עושה דרכה למפגש צפייה בגמר התוכנית, ובזמן שהיא עוברת במעצר חצייה רכב חולף פוגע בה ופוצע אותה אנושות. במשך דקות ארוכות חובשי מד"א נלחמו על חייה, אך ניסיונות ההחייאה כשלו והם נאלצו לקבוע את מותה.

תאונה זו מצטרפת לשרשרת ארוכה של תאונות קטלניות בישראל. על פי נתוני עמותת "אור ירוק", שנת 2025 מוגדרת כקטלנית ביותר בעשור האחרון עבור הולכי רגל, כאשר 89 נהרגו בתאונות דרכים עד כה השנה - לעומת 81 בתקופה המקבילה אשתקד.

ברקע פרסום נתונים אלה, ובזמן שמספר ההרוגים בכבישים מטפס לשיאים חדשים, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב תטוס מחר שוב לחו"ל. בעוד שהשרה עסוקה בנסיעות ובתדמית, תחום הבטיחות נותר בארץ ונותר מוזנח.