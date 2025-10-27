במחאה על מעצר עריקים: ילדים חרדים מפגינים מול כלא 10

המחאה החרדית נגד מעצר העריקים נמשכת כאשר המוני ילדים מתלמודי התורה של ישיבת "עטרת שלמה", מפגינים היום (שני) מול כלא 10. הרקע להפגנה הוא על מעצרו של אריאל שמאי, הלומד בישיבה. הוא נעצר לפני פחות מחשבוע ונשפט ל-20 יום בכלא הצבאי. נציין כי הוא תלמיד ישיבה מן המניין.

הילדים מפגינים במקום כשהם לובשים כובעים עם תמונתו של שמאי, זאת כחלק מקמפיין המשווה בינו - לבין החטופים הנמצאים בשבי בעזה. בהפגנה הקודמת, פורסמה מודעה, שמזכירה מאוד את המודעות עם פניהם של החטופים, הכוללת את תמונתו של העריק, לצד הכיתוב "מחזירים אותו לישיבה עכשיו" ו"עד החטוף האחרון" - תוך שימוש בסרט הצהוב שהפך למזוהה כל כך עם המאבק.

מטה המשפחות להחזרת החטופים גינה את המהלך. "רואים בחומרה רבה את השימוש הציני והמביש בסמלים הצהובים המזוהים עם מאבק משפחות החטופים, במסגרת ההפגנה שנערכה על ידי מוסדות “עטרת שלמה”. הצבע הצהוב והסמלים שנולדו מתוך כאב, תקווה ואחדות לאומית הפכו לסמל מאחד של עם ישראל למען החטופים - לא לכלי תעמולה או שימוש פוליטי מכל סוג שהוא".

"ניכוס הסמלים הללו לצרכים פוליטיים מטמא את ההכרח המוסרי בהשבת בנינו הנותרים לקבורה ומבזה את כאבן של המשפחות הלוקחות חלק במאבק במשך מעל שנתיים ושורדי השבי שיצאו מן התופת.

המטה דורש ממארגני ההפגנה ומהמוסדות המעורבים לחדול לאלתר מהשימוש המבזה בסמלים אלו, ולהשיב להם את מקומם הראוי – סמל לתקווה, לאחדות ולמאבק למען השבת החטופים המוחזקים אצל אויב אכזר לקבורה באדמת ישראל", נמסר עוד.

בתוך כך, הרב דוד לייבל, שהיה ממקימי חטיבת "חשמונאים" החרדית, ומהרבנים שמעודדים גיוס לצה"ל, קרא היום לתלמידיו להתייצב ל"הפגנת המיליון" המתוכננת ליום חמישי הקרוב בירושלים - ולמחות נגד הגיוס.

הרקע להפגנה היא הימשכות מעצרי תלמידי ישיבות החייבים בגיוס. מי שמתכננים לקחת חלק בעצרת החרדית הם חבר הכנסת אביחי בוארון, ושר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד.

במקביל, מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הודיעה כי תוביל מחאה מול המחאה המתוכננת. "נלחמים על הבית. ביום חמישי הקרוב בצהריים מול הפגנת הענק של החרדים נגד גיוס. נעמוד המילואימניקים ואזרחים עם דגלי ישראל ונקרא לגיוס והגנה על המולדת - לא נפקיר את ירושלים, לא ניתן לחוק ההשתמטות לעבור", נמסר.

עוד נכתב בהודעתם: "דברי הבלע של בנו של הרב עובדיה יוסף על הרב תמיר גרנות אביו של סרן אמיתי גרנות שנפל על קדושת הארץ וחוק ההשתמטות של ביסמוט לא יעברו כאילו אנחנו אוויר. המילואימניקים משתחררים ובאים להאבק בחזית האזרחית".