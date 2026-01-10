"אהבת את הרוח": ליאור דדון הוא הגולש שנהרג בתאונת הגלישה

האסון שגרם מזג האוויר הסוער: ליאור דדון הוא הגולש שנהרג בתאונת הגלישה בבת ים. אשתו לילה כתבה היום (שבת) בחשבון הפייסבוק שלה: "אתה כל כך אהבת את הרוח, תחביב של 20 שנה. תמיד חיכית לימים של רוח - בסוף היא לקחה אותך". היא הוסיפה כי הערב, יודלק נרק לזכרו במועדון הגולשים בחוף.

כזכור, התאונה הקשה התרחשה אמש, ומתחקור ראשוני עלה כי עקב הרוח החזקה ביותר שלושה גולשים עם מצנחים עפו מהים לכיוון הגבעה בחוף תאיו ונפצעו כתוצאה מהתנגשות. דדון נפצע תחילה אנוש, ומותו נקבע בהמשך.

פראמדיקים במד"א חי טקאטש, שלום בן דוד וחובש רפואת חירום במד"א ערן כרמל, סיפרו: "הגענו למקום באמצעות רכבי שטח של מד"א, ראינו בסמוך למים גבר בן 46 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות בגופו. בסמוך אליו גבר בן 46 התהלך וסבל מחבלות בגפיים. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו. צוות נוסף של מד"א שהיה במקום העניק טיפול רפואי לגבר שנפצע באורח קל ופינה אותו להמשך טיפול רפואי בבית החולים".