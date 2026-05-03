הקטל בכבישי ישראל לא נרגע: על פי מד"א, במהלך היממה האחרונה נוספו ארבעה אנשים למניין ההרוגים בתאונות הדרכים, תוך תשע שעות בלבד.

הלילה (בין שבת לראשון) מעט לפני השעה 1 וחצי אירעה תאונה בין שני כלי רכב פרטיים בשדרות רחבעם זאבי בראשון לציון, בה נהרגו שני צעירים כבני 20. כמו כן נפצעו בתאונה גבר כבן 25 במצב קשה, ושתי צעירות כבנות 18 במצב בינוני.

דקה לאחר הדיווח על התאונה בראשון לציון, התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים אודות רוכב אופנוע, נתנאל איילה ז"ל, לוחם נח"ל בן 20, שנפגע מרכב בכביש 60 סמוך לרחלים. הנהג הפוגע נמלט מהזירה. לאחר ביצוע פעולות החייאה, צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו.

התאונה הקטלנית השלישית אירעה הבוקר בסביבות השעה 8:30 בכביש הערבה סמוך לעין חצבה, בין שני רכבים פרטיים, בה נהרג גבר כבן 50, ונפצעו גבר כבן 60 במצב קשה ואישה כבת 60 במצב בינוני.