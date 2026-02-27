רעולי פנים תקפו שלושה פעילי שמאל בכפר פלסטיני | תיעוד

שני ישראלים, גבר ואישה כבני 50, נפצעו היום (שישי) באורח בינוני בכפר קוסרא הסמוך למגדלים שבאזור שכם, והובאו לחבירה עם צוותי מד"א סמוך לצומת תפוח. כוחות צה"ל ומשטרה הוקפצו לזירה, והאירוע נמצא בבדיקה.

מארגון "מסתכלים לכיבוש בעיניים" נמסר כי שלושה מפעיליו הותקפו באלימות בכפר קוסרא, לטענתם בידי מתנחלים חמושים ורעולי פנים. על פי הודעת הארגון, השלושה הוכו בראשם ונפגעו בדרגות פציעה שונות, ופונו באמצעות אמבולנס פלסטיני לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בשכם.

לפי הודעת הארגון, הפעילים הגיעו לכפר לאחר שלדבריהם תושבים פלסטינים הביעו חשש מכניסת מתנחלים לאזור. מטעם הארגון נמסר כי בכוונתם לפרסם בהמשך פרטים נוספים ותיעוד מהאירוע.

באדיבות עמותת "מסתכלים לכיבוש בעיניים"

פראמדיק מד"א שי פנחס מסר: "שני הפצועים שהיו בהכרה מלאה הובאו אלינו לחבירה סמוך לצומת תפוח. יחד עם כוח רפואה של צה"ל הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום והעברנו אותם למסוק שנחת בשטח ופינה אותם לבית החולים כשמצבם בינוני ויציב".