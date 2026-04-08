בהמשך להפסקת האש, בפיקוד העורף עדכנו הערב (רביעי) כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד למחר, יום חמישי, 9 באפריל 2026 בשעה 6:00. משעה 6:00 ועד לשעה 20:00, תשונה מדיניות ההתגוננות ותעודכן בכפוף להערכת מצב.

אזורי ההנחיה קו עימות, גולן צפון, גליל עליון, המפרץ והיישובים קצרין וקדמת צבי (באזור ההנחייה גולן דרום) יישארו במדרג פעילות מצומצמת, בהתאם להנחיות הבאות:

• פעילות חינוכית - ניתן לקיים פעילות חינוכית בתוך מרחב מוגן תקני.

• התקהלות ושירותים - עד 50 אנשים בשטח פתוח ועד 200 אנשים במבנה.

• מקומות עבודה - ניתן לפעול במקום שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

• משק חיוני - ניתן לפעול במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

• חופי הים סגורים לציבור.

שאר הארץ - מעבר למדרג פעילות מלאה ללא הגבלות, למעט אזורי ההנחיה גליל תחתון, מרכז הגליל, העמקים, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, שומרון, שרון, דן, ירקון והשפלה - בהם תחול מגבלת התקהלות של עד 1,000 אנשים.

בתוך כך, במשרד התחבורה הודיעו כי רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית פועלות לחזרה מלאה של הפעילות בנמל התעופה בן גוריון החל מחצות.

כבר ממחר בבוקר תחודש הפעילות בשדה התעופה הרצליה, וביום ראשון תחודש הפעילות גם בנמל התעופה רמון. חזרת הטיסות משדה התעופה חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע בהתאם להערכת המצב. בנוסף הדגישו כי כל שינוי במצב הביטחוני עשוי להשפיע על היקף הפעילות.