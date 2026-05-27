כוכב הילדים יובל (שם טוב) המבולבל התראיין היום (רביעי) ל"מדברים חדשות" אחרי שגרם לילד במצב קשה לפקוח את עיניו בבית החולים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

יובל סיפר כי הוא מבקר מדי שבוע בשיקום את גיא, ילד שהתחשמל בלובי של בית מלון באילת לפני כחצי שנה ומאז נמצא במצב של חוסר הכרה. "אומרים לי 'כמה כוח יש לך', אבל אני זה שמקבל את הכוח", אמר הכוכב. "זו משפחה מדהימה ומקסימה שמחכה סביב השעון שגיא יפקח את העיניים ויחזור לעצמו".

עוד סיפר יובל המבולבל כי השבוע גיא צפוי להשתחרר מבית החולים, כשהוא עדיין במצב מאוד קשה, והמשפחה נכנסת עכשיו לשלב מאוד משמעותי ומורכב. "יש גיב-בק שנקרא 'גיא חוזר לחיים'. המטרה של הקמפיין היא ליצור לגיא סביבה שבה הוא יוכל להשתקם ולחזור לעצמו בבית שלו. רוצים לקחת את גיא ולבנות לו חדר טיפולי מיוחד בבית שלו", שיתף כוכב הילדים. קישור לתרומה נמצא גם בסטורי של יובל המבולבל באינסטגרם.

https://www.instagram.com/p/DY1kwGoyDU5/ לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לסיכום דיבר כוכב הילדים על תחושת השליחות שלו: "זה המינימום שאני יכול לעשות. בסופו של דבר כל כוכבי הילדים קיבלו מתנה - להעלות חיוך על פניהם של ילדים. אני יכול לעשות עם זה קריירה שזה נחמד, אבל יש פה שליחות. לקחתי על עצמי לבוא לבקר פעם בשבוע את הילד המקסים הזה עד שהוא יקום על הרגליים".