"נתניהו הוא סכנה אמיתית": מפגש קצוות עם אמיר תיבון

אמיר תיבון הוא איש שמאל מובהק, כותב בעיתון הארץ, ובנו של אלוף במילואים נועם תיבון שתקף בבוטות לא פעם את נתניהו וממשלתו. תיבון הבן היה בעוטף עזה בזמן טבח השבעה באוקטובר ויצא משם בחיים בנס.

כמו אביו, גם הוא יוצא נגד הממשלה מתוך פוזיציה עמוקה. הוא חושב שנתניהו הוא הסכנה הגדולה למדינה, שהוא משמיד אותה, לא פחות ותמך במחאה נגד הרפורמה ובחרפת הסרבנות. נוה דרומי ישבה איתו למפגש קצוות, שממנו יצאו עם הסכמה אחת - הם לא מסכימים על כלום. צפו בריאיון המלא - בראש העמוד