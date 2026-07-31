אין רחוב שמייצג את תל אביב כמו דיזנגוף. הוא הלב הפועם של העיר הלבנה, מוקד בילוי היסטורי שנקרא על שם ראש העיר הראשון. במשך עשרות שנים הוא היה המקום לראות ולהיראות בו, מוקד הקניות והתרבות האורבנית שבו הכל קורה, מתפילות בכיכר ועד חיי לילה סוערים. רחוב שהיה ועודנו סמל לחיים העירוניים במיטבם.

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אבל בשנים האחרונות, המציאות הישראלית המורכבת - מהקורונה ועד הטלטלות הביטחוניות - פגעה קשות בעסקים. היעדר התיירים והפיגועים שהפכו את הרחוב ליעד רגיש, השאירו את בעלי העסקים עם דאגה עמוקה לעתיד המרכז הסימבולי הזה. "לחיות בלי תיירים זה קשה מאוד", מעידים בשטח, כשהדרך להתאוששות מלאה נראתה אז ארוכה ומפותלת מתמיד.

אולם כעת, הרוח משנה כיוון. רחוב דיזנגוף מתחיל לחזור לעצמו בזכות שיתוף פעולה של בעלי עסקים נחושים ועירייה שפועלת להחזרת תחושת הביטחון למדרכות. הברים מתמלאים והמגוון הקולינרי מוכיח שהקסם עדיין חי. "דיזנגוף החדש" עובר אבולוציה מרתקת ומושך אליו דור צעיר של מבלים שמגלה את הרחוב המפורסם לראשונה.

גולת הכותרת היא פתיחתו של המבנה האיקוני בדיזנגוף 99. אחרי שמונה שנים של שחזור קפדני, האתר המיתולוגי מהסרט הפך למלון יוקרתי בלב העיר. למרות האתגרים שנותרו, הדופק על המדרכות מעיד שהלב של תל אביב שוב פועם בעוצמה. המבלים חוזרים סוף סוף לפעולה המיתולוגית והאהובה מכולן - להזדנגף.