אחיו של רועי שלו ז"ל: "מקווה שהוא איציק סעידיאן של שורדי הנובה"

עידו, אחיו של שורד הנובה רועי שלו ששם קץ לחייו, התראיין הערב (שבת) אצל ניב גלבוע. בראשית השיחה, הוא סיפר על השיחות הרבות שקיבל לאחר שאחיו העלה את הפוסט האחרון. "כל העולם ואשתו התקשרו אלי", שיתף, "ראיתי את הפוסט - וחשכו עיני, טריגר למה שקרה לאמא שלי לפני שנתיים".

בסיום דבריו, היא הביע תקווה כי סיפורו של אחיו - יהיה אירוע מכונן, קריאת השכמה עבור המדינה. "אני מאוד מקווה שהוא איציק סעידיאן של שורדי הנובה", סיכם, "אני מקווה שמישהו במדינה יתעורר אחרי הסיפור הזה, וכן יסייעו לשורדים".

כזכור, רועי שלו, בן זוגה של מפל אדם ז"ל - שנרצחה במסיבת נובה ב-7 באוקטובר ואחותה של מעיין אדם - שם קץ לחייו ביום שישי. גופתו נמצאה ברכב בוער סמוך למחלף אודים, לאחר שכוחות כיבוי אש הוזעקו למקום. לוחמי האש איתרו את הרכב הבוער בכביש 2, ובמהלך פעולות הכיבוי נמצאה גופה בתוכו. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום.