כמעט כולם חזרו: מהו סוד הקסם של שלומי - שבגבול לבנון?

שלומי, העיירה על גבול הלבנון ש-100% מתושביה חזרו אחרי שהיו מפונים שנתיים. הערב (שבת) כתבנו רוני שצ'וצ'ינסקי הביא ב"מגזין השבת" את החלק האחרון של סדרת הכתבות: עיירה בפיתוח - סוד הקסם, הפינות הנסתרות והנדל"ן - הפעם בשלומי. תחקיר: סתיו קוניאל.

"מעל 400 מבנים נפגעו במלחמה, גם בפגיעה ישירה וגם בפגיעה עקיפה. אם זה בתים פרטיים, אם זה בנייני מגורים, אם זה מוסדות חינוך, אם זה מוסדות ציבור. זה בטילים", סיפר קב"ט העיר, טל חזן' "אגב, הנזק היותר גדול היה ההזנחה. זה נזק שהיה יותר גדול ויותר מהותי".

אז למה בכל זאת חזרו אליה כל התושבים? יוני בללי, שבחר להישאר ולא עזב לאורך המלחמה, מסביר: "אני חושב ששלומי היא פשוט מאוד המרכז, היא הפנינה כאן של כל האזור". ויש בה קהילה נפלאה, טובה ואיכותית, כמו ששיתף עילאי, שעוסק בשיקום העיירה: "אנשים זה הסוד. זה הלב של המקום. זה מה שגורם לכולם לבוא לפה ולראות".

