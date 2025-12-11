"ביירון" בשיאה: חסימות בנהריה ובדרום, הצפות ענק ביבנה

הסופה "ביירון" בשיאה: שתי נערות נפגעו מעץ שקרס היום (חמישי) בבית ספר בראשון לציון כתוצאה ממזג האוויר, מצבן קל מאוד. העץ שקרס פונה במקום, צוותי עירייה הגיעו למקום כדי לבדוק את תקינותם של היתר.

חובש במד"א רוני כבודי סיפר כי "קיבלנו דיווח על עץ שקרס במוסד חינוכי, כשהגענו למקום ראינו את העץ שקרס ושני ילדים כבני 10 שנפגעו ממנו. הם היו בהכרה מלאה וסבלו מחבלה קלה בראש, הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנס לבית החולים".

ביבנה נרשמו הצפויות ואירועים חריגים לאחר כמות משקעים גדולה שירדה בעיר. לפחות 14 בני אדם חולצו מרכבים ששקעו, סניף רמי לוי בעיר הוצף בעקבות הגשמים.

בתוך כך, בשעה האחרונה צוותי מד"א הוזעקו למספר זירות של רכבים שנלכדו בהצפות. רוב האירועים מתרכזים באזור השפלה, שם בשעה זו יורדים גשמים כבדים. בתוך כך, השירות המטאורולוגי פרסם מוקדם יותר היום אזהרה אדומה, בשל התרעה על כמות משקעים גדולה שעוד צפויה לרדת עד השעה 22:00.