לקראת היום הבינלאומי למיגור אלימות מינית באזורי סכסוך, שיצוין מחר (שישי), שורד השבי גיא גלבוע דלאל שוחח עם רעיית נשיא המדינה, מיכל הרצוג, בה שיתף גיא באומץ ובכנות את חוויותיו הקשות מתקופת השבי בעזה, ובהן עדות כואבת ומטלטלת על ההתעללות הקשה והאלימות המינית שחווה מידי שוביו, מחבלי ארגון הטרור חמאס.

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בעדותו חשף דלאל מספר פעמים שבהן שוביו ניצלו את מעמדם ונקטו נגדו באלימות מינית. באחד המקרים, חושף דלאל כי שובו הוריד את בגדיו והחל לגעת בגופו תוך שהוא מצמיד סכין לגרונו ומפציר בו שלא יספר על כך לאף אחד. במקרה חמור אחר, דלאל מספר באופן גרפי כיצד שובו חיכך את איבר מינו בחלקו גופו האחורי.

במהלך השיחה התייחסו השניים גם לדו"ח המקומם שפורסם לאחרונה על ידי האו”ם, אשר טוען כי האו"ם "לא מסוגל לאמת" דיווחים על אלימות מינית שחוו חטופים ישראלים בשבעה באוקטובר ובשבי בעזה.

כשנשאל מה גרם לו לדבר בגלוי ולחשוף את הפגיעות הקשות שעבר, השיב גיא: "אני מרגיש שיש לי שליחות - להשתמש בקול שלי כדי לחזק ולהעצים נפגעות ונפגעים שעברו תקיפות מיניות. אני יודע שהרבה אנשים שחווים תקיפות מיניות בוחרים שלא לדבר על כך עם אחרים, ואני רוצה שהם יידעו שהם לא לבד. זו אינה אשמתו של אף קורבן".

בתגובה לעדותו האמיצה של גיא, אמרה רעיית נשיא המדינה: "אלו חוויות קשות ומטלטלות עבור אדם צעיר, במיוחד במקום ובמצב שבו אתה מרגיש חסר אונים לחלוטין. נדרש אומץ רב כדי לשתף ואני מאמינה שחובתנו להביא את האמת הכואבת והמזעזעת שלנו בפני העולם. אני מודה לך על הנכונות והאומץ לעשות זאת".