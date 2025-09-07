הבמאי יצחק שאולי הלך לעולמו בגיל 91

מומלצים -

הבמאי יצחק שאולי, הלך לעולמו אמש (שבת), בגיל 91. הוא עמד מאחורי התוכניות "זהו זה", "לחיי האהבה" ו-"קרובים קרובים". הלוויתו תיערך מחר בשעה 15:30 בבית העלמין ירקון, שער חסד.

לאורך חייו, זכה שאולי בשלל פרסים בגין יצירותיו, בהם פרס על מפעל חיים מטעם אוניברסיטת בר אילן. השחקנית תיקי דיין ספדה לו: "הוא היה איש מאוד יקר ואהוב על כולם, גם בשל ההומור שלו והאנושיות שלו, והיכולת שלו להגיע לכל אחד". עוד הוסיפה בדבריה, וציינה כי "הוא ידע והכיר אותנו טוב טוב, והביא אותנו למקומות הכי נכונים".