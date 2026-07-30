"צעקה ולא יכלה לזוז": סיוט בצימר בצפון - בת 8 נשאבה למשאבת ג'קוזי

ילדה בת 8 מבית שמש הובהלה בטיפול דחוף למחלקה לרפואה דחופה לילדים (חדר המיון) במרכז הרפואי הדסה עין כרם, לאחר שנשאבה בחוזקה לאורך דקות ארוכות למשאבת הג'קוזי שבו שהתה במהלך נופש בצימר בצפון הארץ.

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הילדה הגיעה לבית החולים כשהיא סובלת מכאבים עזים ודימום תת-עורי (המטומה) נרחב מאוד המכסה את רוב חלקה העליון של גבה.

מפרטי האירוע עולה כי המקרה התרחש על אף שהילדים שהו במים תחת השגחה הורית צמודה ומלאה. במהלך הרחצה, אחד הילדים שלף ללא מאמץ מכסה רשת שלא היה מקובע או נעול מאחד מפתחי השאיבה. כאשר בת ה-8 התיישבה בסמוך לפתח החשוף, פעל עליה ואקום בעוצמה קיצונית שריתק את גבה לדופן הג'קוזי.

"הבת שלי התיישבה בצמוד לאחד הפתחים של הג'קוזי", מספרת האם. "אנחנו לא מכירים את פתחי הג'קוזי ולא מבינים במערכות השונות בו, פשוט נהנינו מהמים. פתאום היא התחילה לצעוק מכאב, ואנחנו פשוט רואים אותה יושבת כשהגב צמוד לדופן הג'קוזי, כל הגוף במים והראש מחוץ למים ולא הבנו מה הבעיה ומה מכאיב לה. ניגשנו אליה מייד כי היא הסבירה שהיא לא יכולה לזוז. ניסינו למשוך אותה אבל הגוף היה משוך בחוזקה עם המשאבה החזקה של הג'קוזי ולא ניתן היה להוציא ולנתק אותה ממנו".

"ניסינו שוב ושוב, אבל הגוף היה משוך בצורה שלא מאפשרת לשחרר אותו וצמוד לדופן הג׳קוזי. צעקות הכאב של הבת שלי התחלפו פתאום במבט אפאטי וקושי בנשימה", היא מתארת, "ושם באמת כבר דאגתי וכולנו היינו מבוהלים מאוד. התחלנו ללחוץ על כפתורי הכיבוי של הג'קוזי אבל הם לא פעלו והוא המשיך לפעול ולמשוך בואקום קשה את הילדה, תוך כדי שהיא מתאמצת לנשום ואני לא ידעתי כמה זמן זה ימשך. זה היה נורא".

האם מסבירה, כי ככל הנראה אחד הילדים ששהה בתוך הג'קוזי שלף את המכסה של מערכת השאיבה בלי לשים לב. "היה שם מכסה רשת על הפתח שפשוט יצא. הוא נשלף ללא מאמץ או משיכה. ולצערי לא היה מקובע או נעול. כשהבת שלי התיישבה ליד הפתח החשוף לא ידענו שמכל פתחי הג'קוזי, דווקא הפתח הזה היה אמור להיות מכוסה כי אנחנו לא מכירים את כל פתחי הג'קוזי או החלקים שבו".

ההורים והמבוגרים ששהו במים ניסו למשוך את הילדה שזעקה מכאבים, אך השאיבה החזקה מנעה את ניתוקה, ובהמשך היא אף החלה לפתח סימני אפאטיות וקושי ממשי בנשימה. האירוע הסתיים רק לאחר שאביה של הילדה איתר את כבל החשמל הראשי של המתקן וניתק אותו באופן ידני.

"כשראינו שהמערכת לא נכבית הזעקתי את בעלי שהסתובב סביב הג'קוזי ומצא את כבל החשמל. כשהוא ניתק אותו - השאיבה הפסיקה בבת אחת והוא מייד הוציא את הילדה מהמים. היא הייתה תקועה ומשוכה ככה לאורך כמה דקות שנדמו לי כמו נצח", הוסיפה.

הצוות הרפואי בהדסה, בראשות ד"ר נורית פיינשטיין וד"ר דבורה פרידלר, העניק לילדה טיפול מיידי במשככי כאבים חזקים וביצע בדיקת הדמיית CT ייעודית (בשכיבה על הבטן כדי למנוע כאב נוסף) כדי לשלול פגיעה פנימית בריאות, בשרירים או בעצמות כתוצאה מהלחץ הפיזי העצום.

בהתייעצות עם ד"ר ליאור סולומון מהמחלקה לכירורגיה פלסטית, עלה כי לעור הגב נגרם נזק משמעותי שעלול בחלקו להיות בלתי הפיך או להפוך לנמקי, ועל כן היא שוחררה להמשך טיפול אנטיביוטי ומעקב צמוד במרפאה הפלסטית.

"אנחנו אנשים כל כך זהירים", אימה של בת ה-8 ביקשה להדגיש. "בילוי רגיל בג'קוזי הסתיים באירוע נוראי, למרות שאנחנו כל הזמן השגחנו על הילדים. מבוגר אחד תמיד עמד ליד הבריכה ומבוגר אחר ליד הג'קוזי ובתוכו. לא ויתרנו על השגחה צמודה, לא היה אפילו רגע שהיה חסר מבוגר לידם וזה קרה מול העיניים שלנו. מדהים שלמרות נקיטת הזהירות המלאה - יש עוד סיכונים שמפתיעים״.

האם הוסיפה כי "רבים יוצאים לחופשות עכשיו והג'קוזי הוא אטרקציה אבל זה קריטי להכיר את המערכת כולל מערכת השאיבה, ולבדוק מראש, לפני הכניסה למים, אם יש חלקים שנשלפים מראש ולוודא שחלקים לא יכולים להתפרק ושהילדים לא נוגעים בהם. חשוב למנוע אירוע נוסף".