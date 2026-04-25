סיכום חדשות השבת: סוף השבוע נוסף עבר בסימן המתיחות הביטחונית - כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על ביטול נסיעת המשלחת האמריקנית לפקיסטן. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך בהפרות בצפון וטרם ברור מה יעלה בגורל "הפסקת האש" עם לבנון. במקביל: נעצרו חשודים במעורבות בפרשת הרצח בפתח תקווה בליל יום העצמאות.

חיזבאללה ממשיך בהפרות בצפון, צה"ל חיסל מחבלים בלבנון

המתיחות בצפון נמשכה גם במהלך סוף השבוע, כאשר חיזבאללה המשיך להפר פעם אחר פעם את הפסקת האש - שתיים מההפרות הללו נרשמו בתוך כשעתיים בלבד. במקביל, דובר צה"ל הודיע כי במהלך סוף השבוע, הכוחות חיסלו למעלה מ-15 מחבלים בדרום לבנון.

פרסום ראשון: נתניהו יגיע לוושינגטון באמצע מאי לפסגה עם נשיא לבנון

פרסום ראשון: מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לוושינגטון בעוד כשבועיים וחצי, לפסגה עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, כך פרסם לראשונה כתבנו המדיני גיא עזריאל. כאמור, הפסגה המדוברת מתוכננת לשבוע של ה-11 במאי - במידה ולא תחודש המלחמה והמצב הביטחוני יאפשר את קיומה.

טראמפ: הוריתי לבטל את יציאת וויטקוף וקושנר לשיחות עם איראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (שבת) לרשת פוקס ניוז כי ביטל את יציאתם של נציגיו - השליח המיוחד סטיב ויטקוף ומקורבו ג'ארד קושנר - לפקיסטן. "הוריתי על ביטול הטיסה", אמר, "אין טעם שהמשלחת שלנו תטוס 18 שעות לפקיסטן - כשאנחנו אלה שמחזיקים את כל הקלפים בעימות". עוד הוסיף: "האיראנים יכולים להתקשר אלינו בכל זמן שירצו".

מוקדם יותר היום, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ביקר בפקיסטן למשך מספר שעות, ועל פי הדיווחים הוא צפוי לשוב לשם מחר. מקור פקיסטני המעורב בשיחות באיסלאמבד ציין בשיחה עם סוכנות הידיעות "רויטרס" כי במהלך ביקורו, "עראקצ'י העביר את הדרישות האיראניות, ואת הסתייגותם מהדרישות האמריקניות".

בשל חוסר הוודאות להצלחת המו"מ: בישראל נערכים לתקוף באיראן

במקביל, בישראל נערכים לאפשרות של חזרה ללחימה מול איראן, וגם דוחפים לכך מול האמריקנים במידה ולא יימצא פתרון בהסכם, כך דווח אמש בקבינט שישי. ההיערכות בישראל מגיעה על רקע חוסר הוודאות באשר להצלחת המשא ומתן עם איראן, וכאשר ההערכות בישראל הן בכל זאת שאין היתכנות להסכם לאור חוסר הנכונות של איראן להתגמש בנושאי הליבה, וגם במקביל להתעצמות הצבאית של ארצות הברית במזרח התיכון.

רצח ימנו זלקה: בן 15 נתפס בדירת מסתור, סך הכל 7 קטינים נעצרו

התפתחות דרמטית נרשמה במהלך סוף השבוע בפרשת רצח ימנו בנימין זלקה ביום העצמאות. בלשי המשטרה עצרו בדירת מסתור במרכז הארץ נער בן 15, החשוד כדוקר המרכזי. טרם מעצרו, נתפסו שישה קטינים נוספים בחשד למעורבות. על פי החשד, בעת האירוע הקיפו הנערים את זלקה, עודדו את מעשה האלימות והשתתפו בתקיפה שהחלה בעקבות ויכוח על התזת ספריי שלג בפיצרייה.

אבדיה שבר שן בהפסד לפורטלנד; סיים שלישי במירוץ ל-MIP

דני אבדיה חווה לילה כואב במיוחד בהפסד פורטלנד 120-108 לסן אנטוניו. במהלך הרבע השני, כוכב הבלייזרס ספג מרפק לפניו מדיארון פוקס, שגרם לשבירת חלק משנו הקדמית. לאחר בדיקת שופטים, העבירה שנשרקה נגד פוקס בוטלה והפכה לעבירה לחובתו של אבדיה, שנאלץ להתמודד גם עם הפציעה וגם עם החלטה שיפוטית מתסכלת.

