סיכום חדשות השבת: דיווח: ארצות הברית וישראל מתכננות אחת מתקפות ההפצצה החריפות ביותר עד כה נגד מטרות תשתית אנרגיה באיראן. בכיר בצבא ארצות הברית הזהיר מפני מחסור בכוחות ימיים כדי להגן על ישראל מפני טילים בליסטיים במתקפה איראנית. במקביל, ארה"ב הזהירה את אזרחיה בישראל: תהיו מוכנים לעזוב במקרה של הסלמה. שבת קטלנית בים: שלושה אירוע טביעה קשים נרשמו ברחבי הארץ, נקבע מותו של בן 64 בחופי הצפון.

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דיווח: בכיר בצבא ארה"ב הזהיר - אין מספיק כוחות ימיים כדי להגן על ישראל במתקפה איראנית

עליית מדרגה נוספת נרשמה במתיחות במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי, כאשר בכיר בצבא האמריקני צוטט ב"וושינגטון פוסט" כשהוא מזהיר מכך שהצי מתוח עד הקצה - וחסרים לו כוחות ימיים כדי שיוכל להגן על ישראל במקרה של מתקפה איראנית.

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ארצות הברית וישראל מתכננות אחת מתקפות ההפצצה החריפות ביותר עד כה נגד מטרות תשתית אנרגיה באיראן

התקיפות עשויות לצאת לפועל במהלך סוף השבוע, כך מדווחת רשת CBS News. לפי הדיווח, התקיימו דיונים על לוח הזמנים כדי למנוע חריגה מעבר לפתיחת השווקים ביום שני, וישראל מתואמת מלא מול ארה"ב, אך הנשיא טראמפ טרם נתן אישור סופי. עם זאת, גורם ישראלי מסר ל-CBS בתגובה כי "לא עודכנו על כוונה לפתוח במבצע צבאי מול איראן, או על בקשה להצטרף לפעולה".

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לקראת תקיפה? ארה"ב מזהירה את אזרחיה בישראל: תהיו מוכנים לעזוב במקרה של הסלמה

התראת אבטחה משגרירות ארה"ב בירושלים: בשל המתיחות הגוברת במזרח התיכון, סביבת הביטחון נותרה מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. לפי לשון ההודעה, אמריקאים הנמצאים כעת במזרח התיכון צריכים לנקוט משנה זהירות וערנות מוגברת ולהיות מוכנים לביטולי טיסות, סגירות תקופתיות של המרחב האווירי ושיבושי נסיעות אפשריים. חלק מחברות התעופה באזור דחו את חידוש לוחות הזמנים הקודמים של הטיסות; אחרות ביטלו כמה קווים. עוד נמסר כי אמריקאים באזור צריכים לשקול יציאה, או להיות מוכנים ליציאה במקרה של הסלמה.

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בכיר במועצת השלום מודה בשיחה עם i24NEWS: השארת הנשק בעזה נועדה לרצות את חמאס

מועצת השלום לעזה פרסמה "מפת דרכים" להשלמת יישום תוכנית השלום המקיפה של הנשיא טראמפ ברצועה. בכיר במועצה אמר לכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, כי לפי המתווה, צה"ל מחויב לעצור את הפעילות ההתקפית בעזה כבר עכשיו, וציין כי האמריקנים מודים שהשארת הנשק בתוך עזה נועדה לרצות את חמאס.

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שבת קטלנית בים: שלושה גברים טבעו, נקבע מותו של בן 64 בחופי הצפון

אירוע טביעה קשה התרחש סמוך לחוף נווה ים, כאשר גבר כבן 64 נמשה מהמים במצב אנוש. המטופל פונה לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. באירוע נוסף, גבר כבן 60 נמשה מהמים באזור השרון כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף בלו ביי בנתניה, וצוותים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה. במקביל, התקבל דיווח נוסף במוקד מד"א במרחב ירקון על גבר כבן 40 שנמשה מחוסר הכרה סמוך לחוף בהרצליה, וגם באירוע זה ביצעו החובשים והפראמדיקים פעולות החייאה במקום

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שבת חמישית ברציפות: עימותים בהפגנת חרדים מול בית קפה בירושלים שפתוח בשבת

עימותים פרצו במרכז ירושלים, לאחר שעשרות חרדים קיצונים הגיעו למחות מול בית הקפה "בסמטה" הפתוח בשבת, והציגו את הפגנת המחאה הגדולה ביותר במקום עד כה. המפגינים, שהודיעו מבעוד מועד על החרפת הצעדים, קראו קריאות קשות ובהן "מחלל שבת עונשו מוות", והתעמתו עם כוחות המשטרה שפעלו לפינויים.

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