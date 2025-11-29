סיכום חדשות השבת: מזכ"ל חיזבאללה איים להגיב על חיסול רמטכ"ל הארגון: "יש לנו את הזכות ואנחנו נעשה זאת - במועד שנבחר. לקראת פעולה בוונצואלה? טראמפ מזהיר: המרחב האווירי מעל המדינה ייסגר. גורם ביטחוני: בישראל מעבירים מסרים חמורים למשטר הסורי בעקבות תקרית הירי בבית ג'ן.

מזכ"ל חיזבאללה מאיים להגיב על חיסול רמטכ"ל הארגון: נעשה זאת - במועד שנבחר

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נשא אמש נאום לציון חיסולו של רמטכ"ל הארגון טבטבאי ואיים להגיב על כך: "זוהי התקפה בוטה ופשע מתועב, יש לנו את הזכות להגיב ואנחנו ונקבע את העיתוי לכך. הפסקת האש היא יום ניצחון עבור לבנון, משום שהצלחנו מהאויב להשיג את מטרותיו".

"התקרית בסוריה ממחישה שאסור לסגת מהשטחים שתפסנו"

גורם ביטחוני מסר ל-i24NEWS כי בישראל מעבירים מסרים חמורים למשטר בעקבות תקרית הירי בבית ג'ן, בו נפצעו שבעה לוחמים. עדיין נבדקת האפשרות כי כוחותיו של אחמד א-שרע היו מעורבים בתקרית, אך עם זאת טרם יש אינדיקציות לכך. בישראל סבורים כי התקרית ממחישה מדוע לישראל כמדינה אסור לסגרת מהשטחים שתפסה - במיוחד החרמון.

טראמפ ומדורו שוחחו; הנשיא האמריקני מזהיר: המרחב האווירי מעל ונצואלה ייסגר

ברקע העימות הגובר בין השניים, נשיא ונואלה ניקולאס מדורו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחחו בשבוע שעבר בטלפון על פגישה אפשרית ביניהם - כך דווח אמש (שישי) ב"ניו יורק טיימס". למחרת, היום, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו "TruthSocial" הודעת אזהרה: "לכל חברות התעופה, הטייסים, סוחרי הסמים וסוחרי האדם, אנא קחו בחשבון את סגירת המרחב האווירי מעל ונצואלה ומסביבה".

נקבע מותה של ענאן בקר ג'זמאוי, שהוצתה בידי גרושה בחריש

בבית החולים שיבא תל השומר קבעו את מותה של ענאן בת ה-46, אם לשלושה ילדים מערערה, שנפצעה באורח קשה מבקבוק תבערה שהשליך לעברה גרושה מוקדם יותר החודש בחריש. הסעיף בו הואשם החשוד, תושב ג'סר א-זרקא שנכלא בעבר בגין עבירות אלימות במשפחה, ישונה לאחר מותה לסעיף רצח.

בעקבות פרשת שחיתות: ראש הסגל של זלנסקי התפטר

אנדריי יירמאק, ראש הסגל של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, הודיע אמש על התפטרותו בעקבות פרשת שחיתות. מדובר בעיתוי בעייתי למדי, לקראת "שיחות השלום" עם ארצות הברית. יירמאק נחשב במשך שנים לאחד האנשים החזקים ביותר במערכת השלטון האוקראינית, ולעיתים אף כ“איש השני” בחשיבותו במדינה.

