ה"בעיה" של גוש השמאל, ולמה לדעתו יוסף חדאד "תועמלן קיצוני"? | מפגש קצוות עם יריב אופנהיימר

יריב אופנהיימר הוא מפעילי השמאל, יש אומרים השמאל הקיצוני, המוכרים בישראל. גם אחרי ה-7 באוקטובר הוא עדיין מאמין באשליות השלום עם הפלסטינים, חושב שאוסלו וההתנתקות לא היו טעות ובשבועות האחרונים הוא מנהל קטטה פומבית נגד פעיל ההסברה העולמית יוסף חדאד.

השבוע הוא הגיע למפגש קצוות, אולי הכי קיצוני שיש, עם מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי - גם כדי להבין איך הפך מנכ"ל ישע לשעבר נפתלי בנט לתקווה הלבנה של השמאל. רמז, גם בזה הוא חושב שנתניהו אשם.

לשאלה איך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הפך לתקווה של מחנה השמאל, השיב אופנהיימר כי "מי שאשם בזה זה נתניהו, שהוא באמת כל כך בעייתי... בנט הוא לא המושיע שלי, של החזון שלי. אם כי ראינו שיש לו גמישות מסוימת. אבל הוא לפחות מציג ימין שאני קצת מתגעגע אליו. ימין שלא מפלג, לא מושחת, ימין שקוף".

על יוסף חדאד, אמר כי "אני חושב שהוא תועמלן קיצוני. אני חושב שהוא לא איש הסברה לעולם. אני חושב שהוא עושה לציבור הישראלי נעים בגב, ואומר: זה בסדר להיות אלימים, זה בסדר להיות לא דמוקרטיים, זה בסדר לא להסתכל על זכויות אדם וזכויות אזרח. ככה הוא מדבר. אני חושב שהוא מייצר גזענות".

צפו במפגש המלא - בראש העמוד