"נתניהו צריך להתפטר": מפגש קצוות עם דליק ווליניץ

איש הטלוויזיה והרדיו דליק ווליניץ לא מרבה להגיע להפגנות, למרות שהוא מזדהה איתן פוליטית. הוא מגדיר את עצמו איש ימין, אבל חושב שנתניהו חייב להתפטר. לאחרונה חתם על עצומת האומנים נגד צה"ל וגילה שהטעו אותו - "התוכן שפורסם והעצומה שאני חתמתי עליה - היו שונים" - הוא מגלה. הערב (שישי) הוא הגיע למפגש קצוות עם נוה דרומי וחושש שהוא יחטוף מהחברים שלו בשמאל על זה. צפו בריאיון המלא מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד