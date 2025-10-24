"מנסור עבאס הוא ציוני": מפגש קצוות עם ח"כ מירב כהן
חברת הכנסת ממפלגת "יש עתיד" נחשבת לאחד הקולות הבולטים באופוזיציה • היא תוקפת את הממשלה מיום הקמתה ולא מהססת להיכנס לעימותים • השבוע היא ישבה לשיחה עם נוה דרומי - כשברקע ריח של בחירות מתקרב • צפו
נוה דרומימגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
חברת הכנסת מירב כהן ממפלגת "יש עתיד" נחשבת לאחד הקולות הבולטים באופוזיציה. היא תוקפת את הממשלה מיום הקמתה ולא מהססת להיכנס לעימותים. השבוע היא ישבה למפגש קצוות עם נוה דרומי - כשברקע ריח של בחירות מתקרב - ולא מסתירה את העובדה שהיא בונה על קולות כדי להחליף את הממשלה ואפילו הדהימה כשנשאלה אם רואה במנסור עבאס שותף פוליטי. צפו בריאיון המלא מתוך "קביניט שישי" - בראש העמוד
