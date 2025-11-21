"בימין פחות משכילים": מפגש קצוות עם אשת התקשורת מיקי לוין

לכתבת הרכילות של מעריב מיקי לוין אין מעצורים על הלשון. היא יורה בלי חשבון, ולא פעם מתנצלת. לאחרונה אמרה שמצביעי הליכוד אוהבים את נתניהו יותר מהילדים שלהם. לא פעם גם תקפה את ינון מגל. השבוע היא הגיעה למפגש קצוות והצליחה להדהים עם אמירות שנויות במחלוקת - מצביעי הימין, לטענתה, פחות משכילים, אנשי התקשורת הימנים יותר גסים, ואלו מהשמאל יותר אינטלגנטים, היא יוצאת נגד הסגידה לנתניהו ובאותה נשימה סוגדת ליועמ"שית. האם גם על הריאיון הזה תתנצל?

צפו בריאיון המלא - בראשית העמוד