"לא קראתי למשטרה חלאות, רק לבשתי חולצה": מפגש קצוות עם ח"כ סימון דוידסון

חבר הכנסת סימון דוידסון מ"יש עתיד" עורר בשבוע שעבר סערה כשפרסם תמונה שלו עם חולצת המחאה ועליה הכיתוב "משטרה חלאות". השבוע מגישת "קבינט שישי" ישבה איתו למפגש קצוות, כדי להבין למי הוא קורא "חלאות", מה קרה כשראה את תמונתו של רן גואילי, השוטר החטוף האחרון בעזה, איך חופש העיתונות חשוב לו רק כשזו עיתונות משמאל והאיומים שקיבל בעקבות תמיכתו בהדחת אימן עודה.

"קודם כל הדבר הכי חשוב בכל האירוע הזה היה חופש הביטוי", אמר חבר הכנסת על לבישת החולצה. "אני הגעתי ממדינה קומוניסטית, הגעתי מליטא, ברית המועצות לשעבר. לא מוכן שמדינת ישראל בדיוק כמו שההורים שלי גדלו ואיפה שאני נולדתי. אני לא חוזר בי. אני חושב שזה היה חשוב מאוד למדינה הנושא של חופש הביטוי, גם במגרשי הכדורגל".

לשאלה מה היה אומר למשפחתו של רן גואילי, ששירת כשוטר יס"מ, ענה דוידסון: "אף שוטר הוא לא חלאה. עשיתי פרובוקציה אבל לא על רני גואילי. לא על אף שוטר. ואני נלחם ונלחם שנתיים וחודשיים עם משפחות החטופים כדי להחזיר כל אחד מהם. מי שהיה ברחובות זה סימון דוידסון וחבריו... אני מתנצל בפני טליק גואילי אם היא נפגעה".

"הקטע של החולצה זה לא כזה דבר גדול. כל האירוע היה להוריד את המשטרה מהעץ הגבוה שהיא טיפסה עליו. זה התחיל עם שישה אוהדים שהגיעו עם החולצה הזאת שעצרו אותם, ובגלל שעצרו אותם ולא נתנו להם להיכנס זה עבר למאות, ואם בג"ץ לא היה מאפשר להם להיכנס זה היה הופך לאלפים. בשביל מה אנחנו צריכים את הבלגן הזה? בשביל מה צריך לעצור?", הוסיף.

