משפחתו של סמ"ר נועם המבורגר, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9 בן 23 מעתלית, נפרדת ממנו הערב (ראשון) בשעה 18:00 בבית העלמין בעתלית, לאחר שנהרג ביום שישי האחרון מפגיעת רחפן נפץ במוצב צבאי סמוך לגבול לבנון.בתקרית הקשה נפצעו בנוסף חייל באורח קשה ונגד באורח קל, שניהם פונו לקבלת טיפול רפואי, כאשר פחות מחצי שעה לאחר מכן שוגר רחפן נפץ נוסף למרחב אך התפוצץ ללא נפגעים.

נועם, האח הבכור והעוגן של שלוש אחיותיו, רוני והאחיות התאומות, בחר להתגייס עם פרוץ המלחמה למרות שלא היה חייב לעשות כן, כפי שמספרת אחותו לתוכנית "מהדורת 15" ב-i24NEWS.

הוא שירת תחילה ברצועת עזה ובהמשך עבר עם יחידותיו לגבול הצפון. למרות שהיה אמור לסיים את שירות החובה שלו בעוד כחודש ימים, הוא החליט לחתום על שנת קבע נוספת. "הוא לא הסתפק בזה וחתם על עוד שנת קבע", מספרת אחותו רוני, "הוא רצה להמשיך לתרום, רצה להמשיך לתת מעצמו ולהגן על המדינה שלו. עד הרגע האחרון נלחם ונתן כל מה שהוא יכול. הוא התגייס למרות שהיו לו המון סיבות למה לא להתגייס, ובחר לעזור לאנשים שהוא אפילו לא מכיר".

הטרגדיה המשפחתית התעצמה במהלך חג השבועות, חג שנועם אהב במיוחד, כאשר הוריו תכננו להגיע לבקרו במוצב בשישי-שבת והכינו עבורו את האוכל החגיגי שאהב. במהלך החג ניסו בני המשפחה ליצור עמו קשר בשיחת וידאו בזמן הרמת כוסית, אך הוא לא ענה בשל המגבלות המבצעיות.

השיחה האחרונה של רוני עם אחיה התקיימה ביום חמישי בערב, פחות מיממה לפני שרחפן הנפץ פגע בנקודה שבה שהה עם חבריו בשטח הארץ בסביבות השעה 14:20. "הכנו את כל האוכל, את כל הדברים שהוא אוהב ובמיוחד בשבילו רצינו ללכת להביא לו. בסוף זה לא קרה ולא יקרה", משחזרת אחותו בכאב.

האיום היומיומי של הרחפנים והכטב"מים בצפון, שמעסיק באופן נרחב את הדרג הפיקודי והמדיני, היה חלק בלתי נפרד משגרת החיים המתוחה של נועם בבסיס הממוקם במרחק קצרצר מקו הגבול.

רוני מתארת מציאות קשה שבה הלוחמים נאלצים להתמודד עם התרעות קצרות או היעדר מוחלט של אזעקות לפני פגיעה: "נועם סיפר לנו לא מעט סיפורים על חברים שנפלו. הבסיס שלו ממש קרוב ללבנון. הוא קם בלי אזעקות. מטילים, מבומים, מנפילות, מרחפנים, מצעקות. הוא איבד לא מעט חברים. הנושא היה ידוע והוא דיבר איתנו על זה. היה גם פחד, אבל הפחד לא ניהל אותו. הוא נשאר חזק עד הסוף ורצה להישאר שם עם כל הפחד. פשוט לא חשבנו שככה זה יהיה הסוף".

לקראת מסע הלוויה, מבקשת המשפחה להפוך את האובדן הפרטי לקריאה ציבורית רחבה ומפנה מסר נוקב למקבלי ההחלטות ולחברה הישראלית, מתוך רצון להבטיח שמותו לא היה לשווא.

"אני מבקשת מכל מי שרואה את זה - אני רוצה להמשיך להנציח אותו ולוודא שהמוות שלו לא היה סתם ולא היה לחינם", מסכמת רוני, "אנחנו סך הכל רוצים שקט. כל המדינה שלנו פשוט צריכה שקט ושלווה. אין צורך ברע, בבקשה תעשו הכל שהמלחמה הזו תיגמר. אנחנו לא רוצים עוד הרוגים. אח שלי הגיע לו לחיות, ומגיע לעוד הרבה אנשים לחיות. בבקשה תעשו כל מה שאפשר בשביל שהמצב ייגמר ונוכל לחזור לחיות בשלווה".

נועם המבורגר ז"ל הוא החלל ה-947 של צה"ל מאז 7 באוקטובר 2023.