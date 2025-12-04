טקס מרגש להנצחתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס שנרצחו בשבי בעזה התקיים הבוקר (חמישי) בסמוך לקיבוץ צאלים. במקום נערכה חנוכת המיצב הסביבתי "עקבות ביבס", ובו השתתפו בני ובנות המשפחה, נשיא המדינה יצחק הרצוג וחברים מהקיבוצים צאלים וניר עוז.

המיצב מוקם בחורשה ובו בחר המעצב, האדריכל צביקה פסטרנק, להשתמש בעקבות רגליים על מנת לייצג את עקבותיהם של שירי, אריאל וכפיר. לצד הטביעות הקטנות שמייצגות את כפיר, שנחטף בעודו בן תשעה חודשים בלבד, ממוקמות גם טביעות ידיים שיוצרות יחד עקבות של תינוק זוחל.

עופרי, אחותו של ירדן ביבס, אמרה כי "זהו מעמד מרגש במיוחד, אבל גם מאוד עצוב. עבורי צאלים שתמיד היה הבית והמקום הבטוח המוכר והיציב, המקום שאפשר לחזור אליו בכל רגע, הפך פתאום למאיים וכואב, וכמעט ולא העזתי להגיע מאז. פחדתי לפגוש את מה שכבר איננו". "אין צאלים בלעדיהם, הזכרונות איתם נטועים בכל פינה", הוסיפה.

נשיא המדינה אמר כי רגע כזה הוא מרגש: "אני רוצה להביע את כאבי וצערי העמוקים למשפחת ביבס, סילברמן ולכל המשפחות שאיבדו את היקירים והאהובים שנרצחו בשבעה באוקטובר בטבח הנורא". הרצוג פנה לירדן ואמר כי "אין לנו מילים אלא לחבק אתכם ולומר כמה אנחנו מעריכים את עצומות הנפש שלך, של גדי ושל כל מי שחזר מגיא צלמוות".

"אמא ושני ילדים קטנים שנחטפים על ידי האכזרים מכל נטבחים, והם ללא הגנה כלשהי - מופקרים בנפשם, ואיבדנו אותם. המיצב הזה לזכרם הזה הוא כל כך נוגע ללב, כל כך נקי, כל כך צנוע וכל כך נכון. הוא מספר בכמה דברים פשוטים את הסיפור כולו. אנחנו כאן כדי לחזק אתכם, תושבי העוטף והמועצה, שוב ושוב. אנחנו כאן ומרגישים חלק מכם, ומורידים את הלב", הוסיף הנשיא הרצוג.