עימות בצמרת המשטרה: ראש אגף התנועה נגד התוכנית - ונעדר מההשקה

כפי שפרסם לראשונה הערב (ראשון) במהדורה המרכזית כתבנו לענייני משטרה משה שטיינמץ, ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, נעדר מטקס השקה לתוכנית חדשה למאבק בתאונות הדרכים שנערך היום. היעדרותו הגיעה על התנגדותו החריפה לתוכנית, במסגרתה הרלב"ד מממנת 235 ניידות תנועה חדשות שינתנו למשרדי התנועה בתחנות המשטרה - בניגוד לעמדתו המקצועית, שדרשה כי הניידות ינתנו למשטרת התנועה הארצית.

נוסף על כך, הוחלט כי הניידות החדשות יאכפו אף בכבישים בין עירוניים - מה שעד היום היה בסמכותה של משטרת התנועה הארצית. גם לנגיסה הזו בסמכויותיו התנגד ראש אגף התנועה, אך המפכ"ל הכריע "לאכוף בכל מקום שידרש ואפשר למנוע תאונות".

כאמור, ניצב שמואלי נעדר מהטקס היום ואת מקומו מילא סגנו. במשטרה אמרו בתגובה להיעדרותו של שמואלי כי הוא נמצא בחופשה משפחתית. אך שני גורמים המכירים את הפרטים אומרים כי אלמלא התנגד לתכנית, כנראה שלא היה מרשה לעצמו לפספס את הטקס החגיגי.

מהמשטרה נמסר בתגובה: "ראש אגף התנועה נמצא בחופשה משפחתית ומשכך סגנו תנ״צ יגאל עזרא ייצג את אגף התנועה והוביל את הטקס. הניסיון לייחס להעדרותו פרשנויות או טעמים אחרים - חוטא לאמת, בזוי ומטעה".

