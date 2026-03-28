סיכום חדשות השבת: חודש לפרוץ מבצע "שאגת הארי", החות'ים הצטרפו למערכה ושיגרו טיל בליסטי לעבר הדרום. גורם תימני הבוקר (שבת) מסר ל-i24NEWS: "ההערכה - החות'ים יפעלו נגד כוחות קרקעיים שיפלשו לאיראן"; בעקבות שיגור מצרר מאיראן לעבר המרכז, בת"א נרצח וידאמנט ויאצסל, בן 52 מאשדוד, שעבד כמאבטח בזירה בה פגע טיל ביום הראשון למערכה.

חודש למערכה: החות'ים מצטרפים, ככל הנראה יפעלו נגד כוחות אמריקנים על הקרקע

החות'ים הצטרפו היום באופן רשמי למערכה מול איראן - כאשר עד כה לא היה ברור מתי והאם יעשו זאת. גורם תימני ששוחח היום עם i24NEWS העריך כי "החלה מלחמת המיצרים - החות'ים יפעלו נגד כוחות קרקעיים - אם יבצעו פלישה לאיראן". במהלך היום, הם שיגרו שני טילים לשטח ישראל - אשר יורטו בהצלחה, ולא גרמו לנזק או לנפגעים.

במקביל, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס לאזהרת הרמטכ"ל אייל זמיר התריע במהלך ישיבת הקבינט, מפני מחסור כוח אדם חמור. "ראש הצבא הישראלי הזהיר: 'אני מרים עשרה דגלים אדומים, צה"ל יקרוס לתוך עצמו'... התגובה העזה של איראן תאיץ את הקריסה המתמשכת הזו", כתב בחשבון ה-X שלו.

וידאמנט ויאצסל, בן 52 מאשדוד, הוא ההרוג מפגיעת הרסיס בתל אביב

הותר לפרסום היום כי וידאמנט ויאצסלב, בן 52 מאשדוד, הוא ההרוג מפגיעת הרסיס אמש בתל אביב. וידאמנט, הועסק כשומר בחברת קבלן ונפגע בשעה ששמר על הבניינים שנפגעו מירי טיל איראני בתחילת המבצע. לפי תחקיר ראשוני, בזמן האזעקות וידאמנט נכנס למרחב מוגן יחד עם שומר נוסף, אך יצא לפני הודעת השחרור מפיקוד העורף ונפגע מרסיס של פצצת מצרר שנפלה בכביש.

בשתי תקריות בדרום לבנון: שני קצינים נפצעו קשה, שבעה לוחמים במצב בינוני

שתי תקריות קשות נרשמו במהלך סוף השבוע בדרום לבנון, במהלכן שני קצינים נפצעו באורח קשה ושבעה לוחמים נוספים במצב בינוני במהלך הפעילות הצבאית. מדובר צה"ל נמסר כי כלל החולים פונו מהשטח להמשך טיפול בבית החולים.

בתקרית הראשונה שאירעה הבוקר, קצין לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נוסף נפצע בינוני כתוצאה מירי טיל נ"ט במהלך היתקלות. בתקרית השנייה שאירעה אתמול, קצין לוחם נפצע קשה ושישה לוחמים נפצעו בינוני כתוצאה מירי רקטי לעבר הכוחות.

טראמפ לסעודים: הגיע הזמן להצטרף להסכמי אברהם; על נאט"ו: "למה שנהיה שם בשבילם אם הם לא שם בשבילנו?

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא לסעודיה להצטרף להסכמי אברהם. "עכשיו הגיע הזמן להצטרף! חיסלנו את איראן - אתם חייבים להיכנס להסכמי אברהם", אמר הנשיא במהלך פסגת יוזמת השקעות במיאמי, פלורידה.

בנוגע לאכזבתו מהברית הצבאית נאט"ו, הדהים טראמפ את הקהל ואמר כי ארצות הברית "לא חייבת להיות שם עבור נאט"ו - זה נשמע כמו חדשות מתפרצות, נכון? אבל זו העובדה. אני אומר את זה. למה שנהיה שם בשבילם אם הם לא שם בשבילנו? הם לא היו שם בשבילנו".

מחלקת המדינה האמריקנית

תמר הברפלד בת ה-12 מחיפה נהרגה בתאונת אוטובוס באתר סקי בצרפת

אסון בחופשה: תמר הברפלד בת ה-12 מחיפה נהרגה בתאונת אוטובוס שהתרחשה הלילה באתר הנופש "לה בלוויל" שבמחוז סבואה למרגלות האלפים בדרום המדינה. פרט להברפלד, 14 ישראלים נוספים נפצעו קל, שניים פונו לבית החולים והיתר טופלו במרפאה מקומית.

