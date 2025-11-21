אלי זעירא, ראש אמ"ן במלחמת יום הכיפורים, הלך לעולמו בגיל 97

ועדת אגרנט קבעה כי אלוף (במיל') זעירא אחד מהחאראיים המרכזיים לכשל המודיעיני עם פרוץ המתקפה • הוא נולד בשנת 1928 והצטרף לשורות הפלמ"ח כשנה לפני פרוץ מלחמת העצמאות, ומילא תפקידים רבים בצה"ל

ינון שלום יתח ■ כתב צבאי 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■