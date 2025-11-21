אלי זעירא, ראש אמ"ן במלחמת יום הכיפורים, הלך לעולמו בגיל 97
ועדת אגרנט קבעה כי אלוף (במיל') זעירא אחד מהחאראיים המרכזיים לכשל המודיעיני עם פרוץ המתקפה • הוא נולד בשנת 1928 והצטרף לשורות הפלמ"ח כשנה לפני פרוץ מלחמת העצמאות, ומילא תפקידים רבים בצה"ל
ינון שלום יתחכתב צבאי
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
אלוף (במיל') אלי זעירא, ראש אמ"ן במלחמת יום הכיפורים, הלך היום (שישי) לעולמו בגיל 97. ועדת אגרנט, ועדת החקירה הממלכתית שקמה בתום המלחמה ב-1973, קבעה שזעירא הוא אחד מהאחראים המרכזיים לכשל המודיעיני.
זעירא נולד בשנת 1928 והצטרף ב-1946 לשורות הפלמ"ח. הוא מילא תפקידים רבים בצה"ל, בהם רל"ש הרמטכ"ל דיין, מפקד גדוד בחטיבת גבעתי וראש אמ"ץ במטכ"ל. בשנת 1963 עבר אלי לאגף המודיעין ועמד בראש מחלקת האיסוף בו. לאחר ששב ארצה מתפקידו כנספח בארצות הברית וקנדה, הועלה בשנת 1972 לדרגת אלוף ומונה לראש אמ"ן.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות