צעירה התחשמלה בחופשה בצפון - בעלה הציל אותה ברגע של תושייה

חופשה של מספר זוגות בלופט סמוך לבנימינה כמעט והסתיימה אמש (ראשון) באסון. אישה בת 26 התחשמלה והתמוטטה בזמן ששטפה את רצפת הלופט שבו שהתה. בעלה, חובש מתנדב במד"א, הבחין מיד במתרחש, רץ להביא את מכשיר המפעם (דפיברילטור) שברשותו, וחיבר אותו לאשתו. לאחר מתן שוק חשמלי אחד, ליבה של אשתו שב לפעום והיא החלה לחזור להכרה.

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בשעה 22:01 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על צעירה שהתחשמלה סמוך לבנימינה. בתוך דקות הגיע למקום צוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א, המשיך את הטיפול הרפואי המתקדם ופינה את הצעירה לבית החולים הלל יפה כשהיא בהכרה מלאה ובמצב יציב.

בעלה, חובש מתנדב במד"א, אמר: "במשך שנים אני מתנדב במד"א, מתרגל ומתכונן לרגע שבו אולי אצטרך להציל חיים, אבל מעולם לא דמיינתי שהאדם שאצטרך להילחם על חייו יהיה החצי השני שלי. באותם רגעים לא היה זמן לחשוב, פעלתי בדיוק כפי שלמדתי במד"א. לראות את אשתי חוזרת לנשום, פוקחת עיניים וחוזרת אלינו, זו התחושה המרגשת ביותר שחוויתי בחיי. אני מודה לבורא עולם ולצוות מד"א שהגיע במהירות והמשיך את הטיפול, ומקווה שלא נזדקק עוד לעולם להשתמש במכשיר הזה, אבל היום הוא הציל את החיים של האדם היקר לי מכל".

הפרמדיקים של מד"א, יוסף מזרחי ורוני סימסולו, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו צעירה שסבלה מהתחשמלות קשה, אך לשמחתנו כבר היה לה דופק והיא שבה להכרה, בזכות הפעולות המהירות שביצע בעלה עוד לפני הגעתנו. המשכנו להעניק לה טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשהיא במצב יציב. התושייה, המקצועיות וקור הרוח שהפגין בעלה ברגעים הדרמטיים, יחד עם השימוש המהיר במכשיר המפעם, הם שהעניקו לה את ההזדמנות לחיים".