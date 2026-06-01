הרשויות החרדיות מאיימות בניתוק מוחלט של הקשר עם המשטרה

פורום הרשויות החרדיות, בראשותו של ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, שיגר היום (שני) מכתב אולטימטום חריף ויוצא דופן למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, ובו הודעה רשמית על כוונתם לבטל לאלתר את כל שיתופי הפעולה המוניציפליים והקהילתיים עם משטרת ישראל.

הרקע למכתב הקשה, הנושא את הכותרת "ביטול שיתוף הפעולה עם המשטרה", הוא גל המעצרים של לומדי התורה ותלמידי הישיבות ברחובות הערים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

>>> עקבו אחרינו בגוגל <<<

>>> עקבו אחרינו בגוגל ניוז <<<

הסנקציות על השולחן: ביטול תחנות והקפאת תקציבים

במכתב הרשמי, מפרט רובינשטיין את הצעדים המעשיים והקשים שבכוונת הרשויות החרדיות לנקוט באופן מיידי, צעדים שיפגעו ישירות ביכולת התפקוד הקהילתית של המשטרה.

ביטול הקצאות נדל"ן: ביטול כל ההסכמים הקיימים, כולל הקצאות מבנים עירוניים המשמשים כיום לתחנות משטרה בערים החרדיות.

-

העלמת השיטור העירוני: ביטול מוחלט של השיטור הקהילתי והפסקת הפעילות המשותפת.

הקפאת פרויקטים חברתיים: עצירה מוחלטת של פרויקטים של רווחה, ובהם התוכנית הלאומית "עיר ללא אלימות".

חרם רבני מוחלט: הדרג המוניציפלי מזהיר כי תצא הודעה רשמית של גדולי הרבנים על איסור מוחלט של קשר בין המשטרה לבין מנהיגי המגזר.

"בשל חוסר האימון מול המשטרה - התנהלות המשטרה תביא גם לכך שלא יממשו את חובת הדיווח, מה שיביא לסכנת נפשות כפשוטו", כך נכתב למפכ"ל.

ראשי הרשויות לא חוסכים במילים קשות גם כלפי הדרג המשפטי, ומאשימים את המשטרה בכניעה למהלכי גיוס בני הישיבות בהובלת מערך הייעוץ המשפטי לממשלה: "אנו מועדים להשלכות הקשות של החלטה כזו", כותב רובינשטיין, "אבל אם המשטרה החליטה לשתף פעולה עם ההתנהגות חסרת אחריות של היועמ"שית, פקידה מופרעת שהחליטה ללבות אש איש ברעהו, להרוס את השלווה והסטטוס קוו עד היסוד... אזי האחריות היא על כתפיך".

בסיום המכתב, שנחתם בכתב ידו של רובינשטיין תחת המילים "ברגע האחרון שלפני הרגע האחרון, חדל אש!!!!", מזהירים בפורום כי החלטת המשטרה לעצור תלמידי ישיבות כורתת את בסיס שיתוף הפעולה המינימלי, ועלולה להוביל ציבור ענק של מעל מיליון נפש "לדרך הקיצוניות".