45 שנה אחרי: השותף הסודי במבצע השמדת הכור הרגעיני בעיראק

45 שנים שנים עברו מאז הושלם מבצע "אופרה", אחד המבצעים הנועזים בהיסטוריה של מדינת ישראל, בו הופצץ הכור הגרעיני בעיראק. השבוע, טייסי העבר של טייסת 192 התאחדו כדי להציל את מטוס הביון המיתולוגי שפעל בצללים, הרחק מאחורי קווי האויב, והיה למעשה "השותף הסודי" שלהם בעת המבצע.

מדובר במטוס "הוקאיי" - מטוס ביון ישראלי תוצרת ארצות הברית, אשר תוכנן לשמש כמטוס לבקרה אווירית. היום המטוס יצא משימוש, וטייסי העבר לא יכלו לעמוד מנגד בזמן שהמטוס, על מורשתו המפוארת, נותר לעמוד בצד ולתת להיסטוריה לחלוף על פניו.

בעזרתם של מוזיאון חיל האוויר בחצרים ותורמת נדיבה, הטייסים החלו בפרויקט שיפוץ אשר ינציח את תרומתו של המטוס לביטחונה של ישראל, והם מקווים שהוא יישמר לעוד הרבה שנים - ושגם הציבור יידע להעריך את מורשת הקרב שלו.