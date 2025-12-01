תקלה בחשמל: שוב שיבושים בתנועת הרכבות בגוש דן

רכבת ישראל הודיעה הבוקר (שני) על שיבושים באזור גוש דן, זאת בשל תקלה במערכת החשמל. מדובר בתקלה ברכבות באזור נתניה והרצליה - רכבות בקו רחובות-נתניה מופעלות בין תחנות רחובות והרצליה בלבד ורכבות בקו בית שמש-נתניה מופעלות בין תחנות בית שמש ות"א סבידור מרכז בלבד. עדיין לא ברור מתי צפוי פתרון לתקלה.

בהודעת הרכבת נמסר: "בשל תקלה במערכת החשמול חלים השינויים הבאים בתנועת הרכבות באיזור נתניה והרצליה: רכבות בקו רחובות-נתניה מופעלות בין תחנות רחובות והרצליה בלבד. רכבות בקו בית שמש-נתניה מופעלות בין תחנות בית שמש ות"א סבידור מרכז בלבד".

מדובר בפעם השנייה בימים האחרונים בה נרשמים שיבושים קשים בתנועת הרכבות. אמש, הסיבה היתה כניסתו של אדם לשטח המסילה. האדם נפגע מהרכבת מדרום לתחנת תל אביב ההגנה, דבר שהוביל להפסקת תנועת הרכבות בין תל אביב לירושלים, נתב"ג ולוד, ולשיבושים קשים בכל אזור תל אביב.