דוח המבקר חושף: "חגיגת המאכערים" במשרד החוץ, הציבור שילם 45 מיליון שקל סתם

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דוח על התנהלות משרד החוץ בכל הנוגע לאימות מסמכים ציבוריים ("אפוסטיל"). הדוח מתאר מערכת קורסת, שירות מזלזל באזרח ופרצות אבטחה שמהוות סכנה לאומית.

הנתון המקומם ביותר בדוח נוגע לכיס של כולנו. בשל השירות הלקוי והתורים הבלתי נסבלים במשרד החוץ בירושלים, אזרחים רבים נאלצו לפנות למתווכים ("מאכערים") וחברות שליחויות.

לפי המבקר, בשנת 2023 לבדה, אזרחי ישראל שילמו כ-45 מיליון שקלים מיותרים לגורמים אלו, סכום שהיו יכולים לחסוך לו המדינה הייתה מספקת שירות סביר.

המבקר מתאר תמונת מצב של "הזנחה רבת שנים": אזרחים נאלצו להמתין שעות בעמידה מחוץ לשערים, תחת כיפת השמיים, ללא הצללה, ללא מים וללא שירותים. מערכת זימון התורים קרסה (כל התורים לחודש נתפסו תוך פחות מ-2 דקות), בעוד שליחים מסחריים נכנסו למשרד באופן חופשי וקיבלו שירות מועדף.

מעבר לפגיעה בשירות, הדוח חושף מחדל בטיחותי ומשפטי חמור. תפקידו של האפוסטיל הוא לאמת מסמכים רשמיים (כמו תעודות לידה או יושר) לשימוש בחו"ל, אך בפועל: 77% מהאישורים (כחצי מיליון מסמכים!) הונפקו ללא אימות חתימה כנדרש באמנה הבינלאומית. לגבי 45% ממורשי החתימה הממשלתיים, למשרד החוץ כלל אין דוגמת חתימה במערכת להשוואה. המבקר קובע כי התנהלות זו "מאפשרת זיוף מסמכים" ופוגעת באמינות של מדינת ישראל בעולם.

המבקר חושף כי עמדות השירות העצמי של מערך הדיגיטל הלאומי, שאמורות היו להקל על העומס, הפכו לפרצת אבטחה. נמצא כי גורמים שונים, כולל עובדי רשת פארם, החזיקו במפתחות לעמדות הכוללות מחשבים ממשלתיים וניירות רשמיים עם סימני מים.

הדוח מתריע מפני "פרצת אבטחה משמעותית המאפשרת לגורמים בעלי אינטרסים זרים לבצע פעולות להנפקת אישורים".

גם בניהול הכספי נמצא אי-סדר מוחלט: נמצאו פערים של כ-1.1 מיליון ש"ח בין מערכות התשלום לבין הרישום במשרד החוץ. בנוסף, בשל אי-עדכון תעריפים במועד, המדינה הפסידה הכנסות של כמיליון שקלים.

המבקר אנגלמן סיכם: "התנהלות משרד החוץ בשירות שניתן לציבור (בשנים 2022-2024 הונפקו 854,000 אישורים), מזמינה תופעה של 'מאכערים' וחיוב של מאות אלפי ישראלים לשלם מאות שקלים מיותרים: רק בשנת 2023 אזרחי ישראל שילמו לא פחות מ-45 מיליון שקלים מיותרים. התנהלות זו מגלמת הזנחה רבת שנים במתן שירות ציבורי לקוי מהשורש. לצד האמור עלו ליקויים ביישום האמנה הבינלאומית שישראל חתומה עליה - התנהלות שמאפשרת זיוף מסמכים, ליקויים כספיים, ואף פתח לביצוע הונאות ומעילות. "בנוסף, פעולת המשטרה ומשרד החוץ אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק המידע הפלילי, באופן שעלול לאפשר את זליגת המידע ושימוש במידע לרעה. חמור מכך - קיימת פרצת אבטחת מידע משמעותית בעמדות השרות העצמי של מערך הדיגיטל הלאומי המאפשרת לגורמים בעלי אינטרסים זרים לבצע פעולות להנפקת אישורים, המהווה סיכון ממשי לניצול לרעה ולמעשי הונאה".