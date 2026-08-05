תנ"ך בן אלף שנים והכיפה של הבעל שם טוב: התצוגה החרדית הנדירה בירושלים

הכיפה של הבעל שם טוב, המעיל של האדמו"ר הראשון מגור - וספר תנ"ך מתימן בן כמעט אלף שנה: כל הפריטים הנדירים האלה ועוד מוצגים בימים אלה, לזמן מוגבל, במוזיאון בירושלים שמושך אליו עשרות אלפי מבקרים חרדים - ולא רק.

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למשך מספר ימים הוקם בירושלים המוזיאון החרדי עם פריטים יקרי ערך. בימי בין הזמנים, יגיעו כ-20 אלף חרדים למוזיאון הזה כדי לראות מקרוב פריטים היסטוריים מהיהדות החרדית.

בביקור אפשר לראות פריטים של מייסדי החסידות, כמו הכיפה של הבעל שם טוב, אבי תנועת החסידות שנפטר בשנת 1769.

לצד זאת, הם ימצאו שם פרטי לבוש של גדולי האדמורים בהיסטוריה החרדית, החל מהמעיל של ראשוני האדמו״ר מגור, הנעלים ומכונת תספורת של האדמו״ר מבעלזא הרביעי שנפטר ב-1957 ועוד.

במוזיאון הזמני הוקם מתחם לכל מגזר, בחסידי הליטאי ניתן למצוא את הכיסא של החזון איש, מייסד התנועה החרדית בארץ ישראל, ובהיכל הספרדי ניתן למצוא את גלימת הרב עובדיה יוסף וספר תורה בן 800 שנה, שמקורו ביהדות תימן.

היכל מיוחד הוקם לעולם המיסטיקה היהודית-חרדית, עם פריטים של סגולות ביהדות. האירוע הזה סוחף את החרדים שמנצלים את ימי בין הזמנים לבוא ולראות מקרוב פריטים שלא זוכים לראות בכל יום.