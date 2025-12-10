הסופה "ביירון" הגיעה היום (רביעי) לישראל והספיקה להביא למספר נזקים ברחבי הארץ וגם לשלג ראשון בפסגת החרמון. עד כה, רכב הסעות שקע בהצפה בצומת זכרון, כוחות שהגיעו למקום חילצו את יושבי הרכב. כמו כן, שריפה פרצה בעץ בדרך הטייסים בתל אביב עקב פגיעת ברק.

מזג האוויר הסוער יימשך, כאשר השיא עוד לפנינו. הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב וישנו חשש להצפות במישור החוף ובשפלה, בנחלי מדבר יהודה ובים המלח. רק ביום שישי הגשמים ייחלשו ובשבת תחול התחממות.

לפי סעיף 27א'

לפי נתוני מטאוטק, מתחילת המערכת אתמול ועד היום בשעה 06:00: צפת 14 מ"מ, נהריה 83 מ"מ, חיפה 77 מ"מ, זכרון יעקב 86 מ"מ, נתניה 54 מ"מ, תל אביב 53 מ"מ, בת ים 68 מ"מ, ירשולים 15 מ"מ, אשדוד 20 מ"מ, אשקלון 17 מ"מ, באר שבע 5 מ"מ.

במשרד הבריאות פרסמו המלצות עבור מזג האוויר הסוער:

• חימום הבית בטמפרטורה קבועה של 24 מעלות בקירוב, שאינה פחותה מ- 21 מעלות ולדאוג ללחות האוויר בחדר, כדי להימנע מאויר יבש

• יש לדאוג לאטימה נאותה של פתחי הבית (חלונות, דלתות וכו')

• שתייה - בכמות מספקת, 8-10 כוסות שתייה ליום, אלא אם יש מגבלה רפואית מפורשת. יש להימנע משתייה מרובה של קפאין ואלכוהול.

• ארוחות - יש להקפיד על ארוחות קלות יחסית לעתים קרובות ולהימנע מארוחות כבדות, שכן שתייה ואוכל חמים מסייעים לשמור על חום הגוף.

לפי סעיף 27א'

מקרים בהם יש להתייעץ עם הרופא המטפל: נטילת תרופות שעלולות להגביר את הרגישות לקור (תרופות שינה, תרופות נגד דיכאון, תרופות מסוימות נגד כאבים ועוד), וכן, מצבי בריאות שעלולים להגביר סיכון לקור כגון מחלות לב או ריאות.

קשישים המתגוררים לבד: יש לשמור על קשר ולדאוג לביקורים בבית של בני המשפחה, חברים, שכנים, או מתנדבים - לפחות פעם ביום.