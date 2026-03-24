נוריאל דובין, בת 27, היא הנרצחת בפגיעה הישירה בצומת מחניים מוקדם יותר היום (שלישי). מפרטי האירוע עולה כי היא יצאה מרכבה על מנת להתמגן במהלך האזעקה, אך נפגעה מרקטה שנורתה מלבנון. מותה נקבע במקום. בנוסף אליה נפצעו שניים במצב קל מפגיעת רסיסים.

ממועצה אזורית גולן נמסר: "בשעה קשה זו קהילת הגולן מחבקת את הוריה יורם ושושנה, אחיה אבירם, אחותה ספיר, בן זוגה ידיד וכל המשפחה. המועצה וכל הגולן שולחים חיבוק גדול לקהילת בני יהודה ובית ספר מצפה גולן בו אמא שושנה מחנכת מסורה לילדי כיתה א'. נוריאל עבדה כמדריכת נוער ומטפלת בגן ביישוב עד לאחרונה. בין לבין שירתה כלוחמת במילואים. צוותי המועצה יחד עם צוותי החינוך של הישוב מלווים את הקהילה, בני הנוער והילדים. בתקווה ובתפילה לחדשות ובשורות טובות לכל עם ישראל".

פראמדיק מד"א אורן נאמן סיפר: "הגענו לזירה קשה. בתעלה בצד הדרך הבחנו באישה מחוסרת הכרה עם פציעות קשות מרסיסים וחבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, היא הייתה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. גבר בשנות ה-20 התהלך לעברנו כשהוא סובל מפציעה מרסיס בראשו. הוא סיפר שבזמן שעצר בצד הדרך בזמן האזעקה, נפל טיל בקרבת מקום והוא נפצע מרסיסים. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קל".